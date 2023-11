Futbolista Dani Alves irá a juicio por agresión sexual, enfrenta 12 años de prisión

El futbolista brasileño Dani Alves se enfrentará a juicio por agresión sexual en España luego que su causal fuera elevada a un nuevo proceso judicial.

La decisión de enviar a juicio al futbolista brasileño la emitió la Audiencia de Barcelona tras conocer los testimonios de la víctima y los testigos.

Se detalló que las pruebas periciales sustentan indicios para que el futbolista sea sometido a un juicio por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona.

El fallo que somete a juicio por agresión sexual al jugador se da luego de casi un año de que se presentara la acusación, exactamente en diciembre del 2022.

“En un auto, la sección 21 de la Audiencia, confirma el procesamiento del exinternacional brasileño, al concluir que las declaraciones de las víctimas y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual”, detalla el dictamen,

Se espera que la fecha para el juicio por agresión sexual se dé a conocer en cinco días, cuando la Fiscalía y la parte acusadora presenta la acusación particular.

Dani Alves, cuando el escándalo por violación trascendió en la prensa, negó haber sostenido relaciones sexuales con la joven; posteriormente cambió su versión y aseguró que la relación sexual fue consentida.

Luego que el jugador cambiara en tres ocasiones su testimonio, la esposa del jugador Joana Sanz confirmó su separación por medio de una carta.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuras y dolorosas”, dijo Sanz.

Durante el juicio por agresión sexual, Dani Alves enfrentaría penas de hasta 12 años de prisión.