FunPlus Nombra Director Comercial a Chris Petrovic

Funciones de liderazgo anteriores incluyen funciones en Zynga, Kabam y GameStop

ZURICH, Suiza–(BUSINESS WIRE)–FunPlus, desarrollador y fabricante independiente de videojuegos líder, anunció hoy que ha contratado al experto en la industria, Chris Petrovic, como director comercial. Como exitoso ejecutivo y miembro del equipo de liderazgo superior de la compañía, Petrovic responderá al director ejecutivo Andy Zhong y controlará el crecimiento de la empresa y las actividades de expansión en los mercados occidentales desde la sede central global en Suiza.





“La carrera de Chris como líder en la industria facultará a nuestros equipos de todo el mundo para que puedan crear, producir y expandir nuestra marca de experiencia de juego a mercados más amplios y fortalecer los actuales“, afirma Andy Zhong, director ejecutivo de FunPlus. “ Nos complace seguir transformando nuestra gestión al ofrecerles a nuestros equipos globales líderes empresariales para que nos guíen hacia una nueva era”.

Petrovic dirigirá los esfuerzos de expansión de FunPlus hacia nuevos terrenos, géneros y plataformas, y trabajará con los mejores equipos de desarrollo para ofrecer experiencias de juego de primer nivel a mercados más amplios. La empresa también planea seguir invirtiendo en gestión, edición y servicios centrales para respaldar sus iniciativas.

Antes de unirse a la empresa, Petrovic ejerció como vicepresidente sénior y jefe de estrategia corporativa, fusiones y adquisiciones, y desarrollo comercial en Zynga, y colaboró con el resurgimiento de la empresa con esfuerzos en fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y expansión en el mercado. Dirigió las adquisiciones de Rollic Games, Peak Games, Small Giant Games, y consiguió los derechos de IP para Star Wars, Harry Potter, Fast & Furious y Game of Thrones.

Para obtener más información sobre FunPlus, visite http://www.FunPlus.com. Busque aquí un enlace para activos.

Acerca de FunPlus

FunPlus es un desarrollador y fabricante de juegos independiente de clase mundial, fundado en 2010, y tiene sus sedes en Suiza y Singapur, y opera en España, Suecia, Rusia, Estados Unidos, Japón y China. Como organización que promueve el mejor talento creativo del mundo, con casi 1600 empleados, la empresa ha desarrollado y fabricado videojuegos que han ocupado el primer lugar en casi 70 países, que incluyen State of Survival, Kings of Avalon y Guns of Glory. Los estudios de FunPlus incluyen KingsGroup, Puzala y Seven Games, cada uno con enfoque en desarrollar una marca exclusiva de juegos de estrategia, enigma y juego de roles, respectivamente.

La marca FunPlus es desarrolladora de FunPlus Phoenix (FPX), una de las organizaciones de deportes electrónicos más exitosa del mundo.

