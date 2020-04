Funeraria de New York amontona los cadáveres en la calle

Vecinos del distrito de Brooklyn, una de las regiones más afectadas por el coronavirus en New York, mostraron su preocupación al ver varios cadáveres amontonados en las afueras de una funeraria.

La denuncia fue replicada por el diario The New York Post, destacando que al menos 20 cadáveres estaban apilados en la calle.

“Vi los cuerpos en bolsas sobre camillas, sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron por coronavirus o no, pero si lo hicieron, el virus está circulando en el aire”, dijo uno de los habitantes.

El propietario de la funeraria explicó que debido al contagio tenía 40 cadáveres en un lugar donde solo tienen capacidad para tres cuerpos.

“No tenemos más espacio dentro”, dijo al reconocer que no es correcto tener los cuerpos en la calle.

New York es la ciudad más afectada de los Estados Unidos con más de 14 mil muertes y 214 mil contagios.

Los sectores más afectados son los afroamericanos y los latinos.