Fundador de la iglesia satánica se convierte al cristianismo: Encontró a Jesús a través de una mujer

El fundador de una iglesia satánica ha confesado que Jesús existe y que tuvo un encuentro por él por medio de una mujer que le mostró el camino de la salvación.

La revelación del ahora ex satanista generado polémica en las redes sociales. Algunos piensa que su supuesto encuentro solo es una estrategia para confundir a las personas y otros aseguran que su experiencia con Dios es real.

Según Riaan Swiegelaar, cofundador de la iglesia satánica South African Satanic Church (Sasc) fue durante una entrevista con una evangelista que descubrió que Jesús sí existe y lo ama.

Aunque la confesión fue en el 2022, hace unos días ha vuelto a circular en las redes; recordando la experiencia religiosa de este hombre que ahora profesa otra religión.

Riaan llevaba más de cuatro años incursionando en el satanismo, luego de tener momentos de sumo quebrantamiento y tristeza.

Su idea de crear la iglesia satánica le ayudó a disminuir su depresión, pero no era suficiente para llenar el vacío que tenía y que lo hundía.

Sobre el encuentro con quien asegura es, Jesús, indicó que atacó a la mujer durante la entrevista, pero ella al final del programa se le acercó y le dijo que Jesús lo amaba.

“Le dije: “No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, luego de que dije eso y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, detalló el ex líder de la iglesia satánica.

Después se enteró de que la mujer era cristina y reconoció que nunca había visto a una mujer mostrar tanto amor y aceptación incondicional, pese a las cosas que dijo.

Un día después tuvo un encuentro cuando intentaba hacer un ritual para tener más poder y poder liderar mejor la iglesia satánica de la que era cofundador.

“Apareció Jesús ante mí, que era extremadamente arrogante, y le dije: “Si eres Jesús, debes demostrarlo y me inundó con la energía y el amor más hermoso”, agregó.

Ahora asegura que Dios le mostró que el Reino de Dios está abierto para todos sin importar la orientación sexual.