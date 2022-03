Fujirebio entra en el campo de las pruebas de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer totalmente automatizadas en sangre con el lanzamiento del ensayo Lumipulse® G pTau 181 Plasma para uso exclusivo en investigación

GANTE, Bélgica y MALVERN, Pensilvania y TOKIO–(BUSINESS WIRE)–H.U. Group Holdings Inc. y su filial de propiedad absoluta Fujirebio han anunciado hoy la disponibilidad del ensayo Lumipulse G pTau 181 Plasma para los sistemas de inmunoensayo LUMIPULSE G totalmente automatizados. Este ensayo CLEIA (inmunoensayo enzimático quimioluminiscente) permite la medición cuantitativa de Tau fosforilada en la treonina 181 en el plasma humano en sólo 35 minutos.

“El aumento previsto del número de personas que padecen demencia1 plantea importantes retos para la salud pública en todo el mundo, de los cuales el diagnóstico precoz será de especial importancia”, comenta Goki Ishikawa, presidente y CEO de Fujirebio Holdings, Inc. “Fujirebio se enfrenta a este reto con la disponibilidad de un ensayo de pTau 181 en plasma totalmente automatizado en nuestra reconocida plataforma LUMIPULSE G. Este avance abre otro nuevo capítulo en el campo de los ensayos sobre neurodegeneración”, añade.

Con el lanzamiento de este nuevo ensayo de neurodegeneración, las pruebas automatizadas de biomarcadores sanguíneos para la enfermedad de Alzheimer (EA), y las pruebas de pTau 181 en plasma en particular, podrían pasar pronto de la investigación a la rutina clínica2. El ensayo está disponible sólo para uso en investigación y permitirá a los investigadores y a los profesionales del sector seguir estudiando la utilidad clínica de este marcador en la plataforma Lumipulse, que tiene el rendimiento necesario y cumple los requisitos reglamentarios para apoyar un posible uso rutinario en el futuro.

El ensayo Lumipulse G pTau 181 Plasma complementa el panel de cuatro ensayos clave de líquido cefalorraquídeo (LCR) (Aβ1-42, Aβ1-40, tTau y pTau 181) ya disponibles en la plataforma LUMIPULSE G. En la actualidad, estos cuatro parámetros del LCR pueden proporcionar información esencial sobre la presencia de patología amiloide y tau en la enfermedad neurodegenerativa. Existe la esperanza de que las pruebas basadas en sangre puedan convertirse en un enfoque aún más simple, más accesible y más escalable para ayudar a apoyar el diagnóstico de la EA. El marcador plasmático pTau 181 también tiene el potencial de avanzar en el desarrollo de tratamientos modificadores de la enfermedad al agilizar la elegibilidad de los pacientes para los ensayos clínicos y el seguimiento de los pacientes con esos futuros tratamientos3-4.

El desarrollo del ensayo Lumipulse G pTau 181 Plasma se acelerará con el apoyo del Diagnostics Accelerator de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF) y de Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO).

Acerca de Fujirebio

Fujirebio, miembro de H.U. Group Holdings Inc., es un líder mundial en el campo de las pruebas de diagnóstico in vitro (IVD) de alta calidad. Cuenta con más de 50 años de experiencia acumulada en la concepción, el desarrollo, la producción y la comercialización en todo el mundo de productos IVD robustos.

Fujirebio fue la primera empresa en desarrollar y comercializar biomarcadores de LCR bajo la marca Innogenetics hace más de 25 años. Fujirebio sigue siendo la única empresa con una línea tan completa de ensayos manuales y totalmente automatizados para la EA y se asocia sistemáticamente con organizaciones y expertos clínicos de todo el mundo para desarrollar nuevas vías para obtener herramientas de diagnóstico neurodegenerativo más tempranas, fáciles y completas. Puede encontrar más información en www.fujirebio.com/alzheimer.

El Diagnostics Accelerator, creado en julio de 2018, es una asociación de financiadores con compromisos de financiación por un total de casi 50 millones de dólares a lo largo de tres años por parte de socios como el cofundador de ADDF Leonard A. Lauder, Bill Gates, Jeff Bezos, MacKenzie Scott, la familia Dolby, la Charles and Helen Schwab Foundation y The Association for Frontotemporal Degeneration, entre otros, para desarrollar nuevos biomarcadores para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.

Esta iniciativa de investigación está dedicada a acelerar el desarrollo de biomarcadores asequibles y accesibles para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas y avanzar en el desarrollo clínico de tratamientos más específicos. A través de premios a la investigación traslacional y el acceso a la consultoría de expertos de la industria, este programa desafiará, ayudará y financiará a la comunidad investigadora tanto en el ámbito académico como en el industrial para desarrollar nuevos biomarcadores periféricos y digitales.

Bibliografía:

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para los medios de comunicación:



Christiaan De Wilde



CEO de Fujirebio Europe



Teléfono: +32 9329 1703

Sección de relaciones públicas, Departamento de relaciones públicas/sostenibilidad



Teléfono: +81-3-6279-0884



Correo electrónico: pr@hugp.com

Para inversores y analistas:



Departamento de RR. II./relaciones con accionistas



Teléfono: +81-3-5909-3337



Correo electrónico:ir@hugp.com