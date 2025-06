Fujirebio adquiere Plasma Services Group y refuerza su posición como proveedor de materias primas biológicas críticas y de alta calidad para las industrias de DIV y ciencias biológicas

MALVERN, Pensilvania & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--H.U. Group Holdings Inc. y su filial Fujirebio Holdings, Inc. (en adelante, «Fujirebio») acaban de anunciar que Fujirebio Diagnostics, Inc., filial de Fujirebio, ha adquirido todas las acciones de Plasma Services Group, Inc. (en adelante, «Plasma Services Group»). No se ha dado a conocer el valor de la transacción.





Fundado en 2004, Plasma Services Group se ha especializado en la recogida, el cribado y suministro de materiales biológicos raros y de alta calidad necesarios para I+D y fabricación en las industrias de diagnóstico in vitro (DIV) y ciencias biológicas. La empresa está especialmente bien posicionada en el campo de las enfermedades raras. Desde sus modernas instalaciones de Moorestown (Nueva Jersey, EE. UU.), registradas ante la FDA y con certificación ISO, Plasma Services Group suministra sueros y otras muestras para materiales de reactivos de control y calibradores para una amplia gama de enfermedades, y ofrece servicios de recogida de muestras a escala mundial. Para más información sobre Plasma Services Group, visite www.plasmaservicesgroup.com.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Plasma Services Group al grupo de empresas Fujirebio. Es una empresa que se ha ganado una sólida reputación como proveedor global confiable de materias primas biológicas difíciles de obtener para la industria de las ciencias biológicas», comenta Goki Ishikawa, presidente y director ejecutivo de Fujirebio Holdings, Inc. «Los socios actuales y futuros de DIV y ciencias biológicas de Fujirebio y Plasma Services Group se beneficiarán de las sinergias de nuestra oferta combinada de muestras raras y materiales biológicos, que a su vez refuerzan aún más la posición de Fujirebio en el mercado como socio CDMO de confianza».

«Durante más de 20 años, nuestra misión en PSG ha estado basada en servir a nuestros clientes con atención, integridad y compromiso con la calidad», declaró Nichelle Fernandez, presidenta de Plasma Services Group. «Este nuevo capítulo con Fujirebio es muy importante porque nos permite mantenernos fieles a lo que somos y, al mismo tiempo, conservar el servicio personal y receptivo que valoran nuestros clientes. Juntos, estamos en condiciones de ofrecer un apoyo aún mayor a los científicos e innovadores que confían en nosotros. Nuestro compromiso compartido con la coherencia tendrá un impacto duradero en todo el panorama mundial del DIV».

Houlihan Lokey actuó como asesor financiero exclusivo de Fujirebio.

Achelous Partners actuó como asesor financiero exclusivo de Plasma Services Group.

Fujirebio es una empresa global de I+D que desarrolla constantemente nuevas tecnologías de pruebas de diagnóstico in vitro (DIV) y biomarcadores únicos de alto valor clínico. La misión de nuestro grupo es crear nuevo valor en la atención sanitaria y contribuir así a la salud humana y al futuro de la atención médica. Nuestros equipos internacionales ubicados en Japón, Asia, Europa y EE. UU. se centran en suministrar productos con los más altos estándares de calidad a nuestros clientes y socios. Valoramos las asociaciones de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) con muchas de las principales empresas de diagnóstico del mundo, compartiendo conocimientos, capacidades y materiales críticos para suministrar, desarrollar o fabricar soluciones de diagnóstico en una amplia variedad de plataformas. Para más información sobre Fujirebio, visite www.fujirebio.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

