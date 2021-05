Fuerzas israelíes destruyen oficinas de AP y otros medios en Gaza

Un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas israelíes destruyó un edificio de 14 pisos donde operaban las oficinas de la Asocciated Press (AP) y otros medios de comunicación internacional instalados en Gaza.

La acción militar no dejó personas heridas ‘porque se había avisado con anterioridad’ a los ocupantes la decisión del bombardeo.

El ejército israelí detalló que la acción se deriva de la presencia de miembros del grupo Hamás en el inmueble. ‘Israel ha derribado una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidenses AP’, cita información local sobre el ataque de las fuerzas israelíes.

Además de Asocciated Press, en el edificio operaba la agencia Al Jazeera, entre otros medios internacionales.

El aviso del bombardeo al edificio lo confirmaron en las redes sociales los medios de comunicación, los cuales fueron notificados por Israel.

Según Al Jazeera, las fuerzas israelíes dieron el aviso para que el equipo periodístico desalojara la torre y se realizara la evacuación del equipo.

Es la quinta torre o edificio que Israel bombardea en la escalada de ataques que se registran desde el lunes entre Hamás y la nación judía.

Israel’s bombardment in #Gaza continued for a fifth consecutive day, with Israeli air raids hitting a refugee camp where several Palestinians, including children, were killed.

Follow this thread for the latest https://t.co/YLmYJKYCer ⤵ pic.twitter.com/3tBYTpyEnQ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

En las redes sociales circulan los videos del edificio destruido tras el ataque aéreo de las fuerzas israelíes.

Las acciones militares de este sábado en Gaza son en respuesta a una serie de cohetes lanzados por Hamás en Tel Aviv que en su mayoría fueron interceptado, pero uno de estos impactó dejando un muerto y trece heridos.

El conflicto entre Palestina e Israel estaría lejos de resolverse, luego que el primer , Benjamín Netanyahu, anunciara que la ofensiva “no ha terminado todavía”.

— NB (@notibomba) May 15, 2021