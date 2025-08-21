Fuertes explosiones sacuden base aérea en Cali, Colombia

La noche del 21 de agosto, dos potentes explosiones en inmediaciones de la base aérea de la ciudad de Cali, Colombia, causaron alarma generalizada en la población y pusieron en alerta a las autoridades locales. El incidente, que involucra a uno de los principales puntos estratégicos del suroccidente colombiano, ha llevado a una rápida respuesta por parte de fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Según reportes preliminares de fuentes oficiales, las dos explosiones ocurrieron con pocos minutos de diferencia cerca de la base militar, sin que hasta el momento se registren víctimas fatales o heridos graves. Testigos en la zona describieron potentes estruendos que se escucharon a varios kilómetros y generaron pánico entre los residentes.

Mientras que la Policía Metropolitana incrementó su presencia y patrullajes en áreas aledañas. Hasta ahora no se ha descartado ninguna hipótesis, aunque versiones extraoficiales mencionan posibles ataques con explosivos.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y reportar cualquier situación sospechosa.Este nuevo episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en Colombia, especialmente en contextos de tensión y violencia asociada a grupos armados ilegales. Organizaciones ciudadanas han solicitado mayor información y transparencia sobre el estado de la seguridad en la región.