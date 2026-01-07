Frustran golpe de Estado en Burkina Faso y previenen asesinato presidencial

El reciente intento de golpe de Estado en Burkina Faso ha generado preocupación en la comunidad internacional y dentro del propio país africano.

Militares lograron frustrar el complot, que también pretendía atentar contra la vida del presidente del gobierno de transición, según informaron autoridades locales.

El gobierno burkinés, bajo dirección de la junta militar liderada por el capitán Ibrahim Traoré, confirmó que un grupo de individuos intentó tomar el control del poder por la fuerza y planificó un asesinato presidencial.

Las fuerzas de seguridad intervinieron a tiempo, arrestando a varios sospechosos y asegurando la estabilidad institucional.

Este golpe de Estado frustrado evidencia la persistente crisis política que afecta a Burkina Faso desde 2022, cuando un levantamiento militar destituyó al anterior presidente.

El contexto político y social tras el intento de golpe

La fuerte inestabilidad que atraviesa Burkina Faso responde en gran parte a la inseguridad causada por grupos armados y la falta de confianza en el gobierno.

La junta militar, instalada tras el golpe de 2022, prometió restablecer el orden, pero las tensiones políticas y el descontento social han favorecido el surgimiento de movimientos radicales que buscan derrocar al régimen mediante la violencia.