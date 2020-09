FRENA busca quienes ocupen las tiendas de campaña en CDMX

“Necesitamos voluntarios”, era el llamado de una mujer que a través de un megáfono solicitaba a voluntarios para ir y ocupar las tiendas de campaña que se miembros del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) ha colocado en Paseo de la Reforma en Ciudad de México.

“Por favor, necesitamos voluntarios que se queden a ocupar las tiendas que se están instalando en Reforma”, se escucha decir a la mujer, en un video que se ha viralizado en redes sociales donde aparece la fémina con una playera verde y un pantalón blanco pidiéndole a los conductores de los automóviles que pasaban a que se quedaran a dormir en las tiendas de campaña.

Los miembros de FRENA ya se habían instalado cerca del Palacio de Bellas Artes, y ahora han comenzado a instalarse sobre Reforma.

Por otra parte usuarios de las redes sociales han denunciado las tiendas de campaña donde se están quedando los miembros de FRENA, no cuentan con la presencia de los manifestantes. Otros usuarios mostraron como dentro de las tiendas de campaña no hay nadie.

Por su parte, el presidente México, Andrés Manuel López Obrador, durante una visita en Jojutla, Morelos, se refirió al plantón de los integrantes del Frente Nacional antiAMLO (Frena) y los invitó a que durmieran en casas de campaña y no en hoteles.

“Por eso estoy contento, porque imagínense si no protestaran los conservadores, me sentiría hasta frustrado, diría ‘no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio’, pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar, saquear, los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo., expresó el mandatario mexicano durante el evento cuando se refirió a las protestas de Frena