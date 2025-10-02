Francia y Reino Unido piden incrementar presiones contra las operaciones marítimas rusas 

Los líderes de Francia y Reino Unido, Emmanuel Macron y Keir Starmer, exigen que Europa actúe de forma contundente contra la llamada flota fantasma rusa.

Ambos mandatarios insisten en que la vigilancia y las sanciones deben reforzarse para frenar el avance de estos barcos, utilizados por Moscú para evadir restricciones internacionales.

La flota fantasma rusa se ha convertido en una estrategia clave del Kremlin para continuar con actividades comerciales y militares pese a las sanciones europeas impuestas tras la invasión a Ucrania.

Este tipo de embarcaciones, que operan sin control claro y a menudo con identidades falsas, representan una amenaza creciente para la seguridad marítima, y pueden facilitar tráfico ilícito y accidentes ambientales.

Riesgos de la flota fantasma rusa en aguas europeas



La expansión de estas operaciones encubiertas preocupa a Francia y Reino Unido, al punto de pedir a los gobiernos como a las autoridades portuarias europeas mantenerse alerta.

Según se informó, Macron y Starmer propusieron en una reciente cumbre europea incrementar la cooperación entre países y fortalecer los mecanismos de trazabilidad de barcos sospechosos.

Expertos advierten que, si no se contienen, las actividades de la flota fantasma pueden poner en riesgo el comercio global y la estabilidad en la región.

Situaciones similares ya se han registrado en el Mar Negro y áreas del Báltico, donde incidentes han generado preocupación internacional.