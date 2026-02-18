Francia implementa programa escolar para enseñar respeto y empatía hacia los animales

Francia puso en marcha un programa educativo nacional que busca enseñar a los niños el respeto y la empatía hacia los animales desde los cinco años, con el objetivo de prevenir el maltrato y el abandono en el futuro. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que promueve valores de responsabilidad y convivencia desde las primeras etapas escolares.

El programa, implementado oficialmente en septiembre de 2024, se deriva de una ley aprobada en 2021 contra el abuso animal. A través de esta normativa, el sistema educativo incorpora contenidos sobre el cuidado de las mascotas, el reconocimiento de los animales como seres sensibles y la importancia de su bienestar dentro de la formación moral y cívica de los estudiantes.

La enseñanza comienza en la educación primaria y continúa durante la secundaria, integrando actividades y contenidos que fomentan la compasión, la tolerancia y el respeto por otras formas de vida. Las autoridades educativas consideran que este enfoque no solo beneficia a los animales, sino que también contribuye al desarrollo de conductas sociales más positivas entre los jóvenes.

Especialistas señalan que diversos estudios han demostrado que la educación basada en el respeto hacia los animales puede influir en la reducción de la violencia y fortalecer valores como la empatía y la responsabilidad. Con esta iniciativa, Francia busca formar generaciones más conscientes, promoviendo una cultura de respeto que impacte tanto en la convivencia social como en la protección animal.