Francia exige a la OTAN reaccionar con más fuerza contra Rusia: "No es opcional" 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró el llamado a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “eleve” su nivel de respuesta frente a las nuevas provocaciones de Rusia.

Durante la Asamblea General de la ONU, Macron enfatizó la necesidad de mayor unidad y rapidez en la toma de decisiones dentro de la Alianza ante el contexto de creciente tensión entre Rusia y Occidente.

“La OTAN ha reaccionado de manera proporcionada elevando su postura de defensa (...) Si vuelven a provocar, hay que reaccionar con un poco más de fuerza”, dijo el líder europeo.

Agregó que "Rusia está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación y socavando la seguridad de toda Europa”.



Un llamado a la coordinación militar de la Alianza

Macron subrayó que Europa y la comunidad internacional no deben ignorar la amenaza latente que representa el accionar ruso en diversas zonas fronterizas y conflictos satelitales.

El mandatario galo insistió en que la OTAN debe fortalecer sus mecanismos de defensa y coordinación, así como mostrar mayor solidaridad entre sus miembros.

Este llamado se produce después de reportes de movimientos militares y despliegues de Rusia, interpretados como provocaciones contra Occidente.

Las palabras de Macron coinciden con la preocupación manifestada recientemente por otros líderes europeos, quienes observan con atención el desarrollo de la guerra en Ucrania y su impacto regional.

De igual modo, expertos en seguridad internacional destacan la importancia de mantener la disuasión y la cohesión aliada para prevenir una escalada.

En el contexto latinoamericano, la política exterior francesa suele generar relevancia por su postura firme frente a los desafíos globales, por la apuesta al multilateralismo y por oponerse férreamente a Rusia.

Según analistas, la insistencia de Macron en reforzar la capacidad de respuesta de la OTAN refleja la determinación de evitar que el conflicto ucraniano o eventuales provocaciones rusas desestabilicen aún más la seguridad europea.