En un movimiento que busca resguardar su patrimonio cultural, Francia declara tesoro nacional un dibujo de alto valor artístico.

La medida de protección se dio justo antes de su subasta internacional prevista para los próximos días.

La intervención del Estado impidió temporalmente la exportación del dibujo y evitó que fuera puesto en venta por varios millones de euros.

La obra de arte, única en su especie, es del maestro renacentista Hans Baldung Grien y tiene un valor de 3 a 5 millones de dólares.

La catalogación como tesoro nacional otorga al gobierno francés un margen para ejercer su derecho de adquisición preferente.

De esta manera, el Estado busca evitar que obras consideradas de interés histórico y artístico salgan del país, reforzando su compromiso con la protección del patrimonio cultural.

Declarado tesoro nacional en Francia

El estatus de tesoro nacional no se concede a cualquier pieza, sino únicamente a aquellas que, por su rareza o importancia, representan un valor especial para la historia y el arte francés.

Según la ley, el Estado puede reclamar tales obras, obligando a que permanezcan dentro de las fronteras francesas.

Este caso recuerda la importancia del resguardo estatal y el debate sobre el destino de las obras de arte.

En el pasado, medidas similares han evitado la fuga de piezas icónicas. Los expertos consideran que esta acción fortalece el papel de Francia como guardián de su legado cultural.