Francia advierte a Trump las consecuencias de querer controlar Groenlandia 

En una reciente declaración, el presidente francés Emmanuel Macron advierte a EEUU por Groenlandia, afirmando que cualquier violación de la soberanía de esa isla ártica desencadenaría consecuencias inéditas.

La advertencia, reportada por medios internacionales, pone de manifiesto la creciente tensión diplomática entre Francia y Estados Unidos sobre territorios estratégicos en el Ártico.

La soberanía de Groenlandia es un tema crucial en la política internacional, dado el interés global por sus recursos naturales y su posición geopolítica clave.

Macron, en un tono inusualmente firme, señaló que "cualquier acción unilateral por parte de Estados Unidos, en contra de los intereses de Groenlandia y sus habitantes, lleve a consecuencias inéditas en nuestra relación".

Con esta postura, Francia busca defender no solo la integridad territorial de Groenlandia, sino también reforzar la cooperación multilateral en el Ártico.

Antecedentes y posibles escenario

La historia reciente ha estado marcada por intentos de potencias extranjeras, incluidos EE.UU., de influir en Groenlandia, que aunque es autónoma, depende del Reino de Dinamarca.

Macron recuerda que la región ha sido objeto de presiones económicas y ofrecimientos para explotar sus recursos. Varios analistas europeos catalogan estos movimientos como pasos hacia una reconfiguración del equilibrio internacional en el Ártico, potencialmente peligrosos para la estabilidad global.

Esta situación reactiva viejos debates sobre los límites de la soberanía y la competencia por recursos naturales, temas presentes en otras polémicas internacionales como las disputas en el mar de la China Meridional.