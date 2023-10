Franceses sufren una plaga de chinches que invade el transporte público, cines y hospitales

Los franceses están viviendo una plaga de chinches que ha invadido el transporte público, cines y hospitales principalmente de París.

Aunque no es la primera vez que la ciudad del amor sufre este tipo de incidentes, los pobladores han denunciado que cada año la plaga gana terreno.

Este lunes, cientos de videos circulan en las redes sociales mostrando a los insectos en los metros de París.

Según los usuarios, las chinches se han extendido rápidamente y se tiene el peligro que en unos años sea difícil de controlar.

Ante la gran cantidad de grabaciones, el Ministerio de Transporte convocó a los operadores para hablar sobre las contramedidas que se implementarán para proteger a los viajeros.

En las grabaciones se ve a los insectos en los asientos de las unidades de transporte público.

Autoridades han destacado que el control de la plaga le cuesta a Francia cientos de dólares que al parecer deberá repetir más frecuentemente.

El presidente Emmanuel Macron anunció la creación de un grupo de trabajo para controlar la proliferación de las chinches.

Los insectos regularmente salen de noche para alimentarse de la sangre humana, dejando ampollas, picores y hasta reacciones alérgicas.

Hace unos meses, en EEUU se confirmó que un reo murió tras ser “devorado por insectos y chinches”.

⚡️On high-speed trains in France, more and more passengers are complaining about bedbugs.

The main complaints come from the Paris-Lille and Paris-Nice directions 😂 pic.twitter.com/JA9q1Caee0

— Tay Keith 🇷🇺 (@Germaarig) September 24, 2023