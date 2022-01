FourQuest Energy Services cierra acuerdo por la compra de Boyle Energy Services & Technology, Inc.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–FourQuest Energy Services acaba de comprar Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST), una empresa de capital privado con sede en Nuevo Hampshire, Estados Unidos. BEST fue fundada en 1993 y es líder mundial en servicios expertos en ingeniería, equipos especializados y servicios de campo de puesta en servicio o transición de proyectos de construcción de energía a gran escala, desde un estado posterior a la construcción hasta la implementación de una planta operativa funcional. Además, BEST ha obtenido seis patentes relacionadas con una serie de servicios previos a la puesta en servicio y de ejecución de la puesta en servicio.

“Estamos encantados de haber comprado al líder mundial en servicios de preparación para la puesta en servicio, que se destaca dentro de la industria de la energía”, manifestó Manuel Hurtaud, director gerente de FourQuest Energy Services. “Este acuerdo disparará nuestro crecimiento y ampliará nuestra diversificación a nivel mundial, sin perder el foco en la mejor ingeniería de su clase y ejecución de campo líder en la industria en los mercados de petróleo y gas, químicos y generación de energía”.

El gerente general de BEST, Michael Boyle, agregó: “Estoy muy orgulloso de poder sumarme al equipo de FourQuest Energy Services. Juntos, BEST y FourQuest ofrecerán tecnología de vanguardia con el servicio de ingeniería superior y el mejor personal en todo el mundo. Las dos empresas tienen una potencia combinada que permitirá generar más valor para nuestros clientes”.

A partir del 1 de enero de 2022, Boyle Energy Services & Technology, Inc. (BEST) pasó a llamarse BEST Energy Services Inc. y continuará operando como una compañía independiente. La adquisición comprende a todos los empleados y al equipo directivo de BEST. BEST será dirigida por el gerente general Michael Boyle y mantendrá su sede en Nuevo Hampshire.

Acerca de FourQuest Energy

FourQuest Energy es una empresa internacional que presta servicios de energía con conocimientos y experiencia líderes en mantenimiento de plantas, servicios de preparación para la puesta en servicio y ejecución de la puesta en servicio en instalaciones de petróleo y gas, refinerías, petroquímicas y otras instalaciones industriales. Encuentre más detalles en fourquest.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

FourQuest Energy



Sean Conroy



Director de marketing



sean.conroy@fourquest.com