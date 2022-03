FourKites presenta su sólida iniciativa Net Zero en el mayor evento mundial sobre sostenibilidad de la cadena de suministro en Ámsterdam

Como parte de la iniciativa global, FourKites anuncia Sustainability Hub, que ofrece un seguimiento detallado de las emisiones, puntos de referencia de la industria, análisis y modelos de escenarios para ayudar a los clientes a alcanzar los objetivos de sostenibilidad

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites, proveedor de la plataforma líder mundial de visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real, ha anunciado hoy su nueva iniciativa Net Zero para ayudar a las principales empresas del mundo a alcanzar sus objetivos organizativos para reducir las emisiones de la cadena de suministro. Como parte de este anuncio, FourKites ha presentado Sustainability Hub, un conjunto de herramientas de análisis para proporcionar una mejor visibilidad del consumo de recursos y la generación de residuos; un nuevo consejo asesor de sostenibilidad; y una investigación original en curso en torno a la sostenibilidad.





Sustainability Hub es la última fase del enfoque continuo de FourKites para ayudar a las empresas a escalar los esfuerzos de sostenibilidad a través de la tecnología y la colaboración. La plataforma incluirá nuevas herramientas y capacidades que permitirán a los clientes:

Introducir sus objetivos de sostenibilidad y hacer un seguimiento más preciso de las emisiones ahorradas

Comparar el progreso con las medias del sector basándose en los objetivos de la organización y en los datos anónimos del sector

Profundizar en detalles adicionales a nivel de carga para identificar mejor las oportunidades de optimización

Seguir el progreso a través de un único panel de control resumido

Utilizar el análisis y el modelado de escenarios para sacar a la luz nuevas perspectivas de reducción de emisiones

Sustainability Hub se basa en los primeros Sustainability Dashboards de la empresa, una solución gratuita que permite a las empresas identificar las áreas específicas dentro de sus cadenas de suministro que están contribuyendo a los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero para que puedan desarrollar estrategias de sostenibilidad más eficaces.

El anuncio coincide con la cumbre Global Supply Chain Sustainability Summit 2022de FourKites, que reúne a más de 4000 ejecutivos de la cadena de suministro y líderes de opinión en materia de sostenibilidad de organizaciones como Sony, AB InBev, DHL, Future Planet y Volvo Group, entre otras, para debatir cómo impulsar un impacto medioambiental positivo a través de la transformación de la cadena de suministro.

Según Gartner, “no podemos ampliar la agenda de la sostenibilidad sin la tecnología. Los directores de cadenas de suministro (CSCO) esperan que aumente el enfoque en la digitalización. El 72 % afirmó que las empresas seguirán digitalizándose e integrando nuevas tecnologías, lo que significa que las cadenas de suministro tendrán que adaptarse continuamente”*. Para ello, FourKites ha seguido impulsando la innovación en el sector y facilitando el debate entre las principales partes interesadas de la industria con el fin de ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

“Empezamos a utilizar FourKites hace años porque sabíamos que era importante tener visibilidad en el tránsito”, comenta Paul Avampato, responsable de logística internacional de lavandería y cuidado del hogar de Henkel. “Ahora estamos utilizando esos datos para impulsar la eficiencia en nuestra cadena de suministro y ayudar a alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad”, añade.

Sustainability Hub es el último componente de la estrategia multifacética de FourKites para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Otros programas y soluciones incluyen:

Dynamic Yard℠, una nueva categoría de software que conecta el software tradicional de gestión de patios en silos con los datos de la cadena de suministro en tiempo real de FourKites y los ETA (tiempo estimado) predictivos para proporcionar información sobre los patrones de detención de los conductores, la eficiencia de la mano de obra y más para reducir la permanencia e informar las estrategias de reducción de carbono. En el último trimestre de 2021, los clientes que utilizaron Dynamic Yard realizaron emisiones de carbono un 20 % inferiores a aquellos que no son usuarios de Dynamic Yard gracias a la reducción de los tiempos de inactividad de los camiones.

El Sustainability Center of Excellence de FourKites, un consejo de liderazgo de pensamiento dedicado a promover la sostenibilidad en toda la cadena de suministro de extremo a extremo a través de estrategias accionables y basadas en datos.

“La sostenibilidad es un principio básico de nuestra filosofía en FourKites, y estamos muy centrados en facilitar a nuestros clientes de Fortune 1000 integrar la sostenibilidad en todos los niveles de su cadena de suministro”, comenta Mathew Elenjickal, fundador y CEO de FourKites. “Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo por impulsar la agenda de sostenibilidad para la industria y ayudar a nuestros clientes a tener un impacto significativo en el medio ambiente”, añade.

*Gartner, “CSCO Response to Environmental Sustainability Trends for Supply Chain in 2022”, Sarah Watt, Laura Rainier, Heather Wheatley, Simon Bailey, Andrew Stevens, Kristin Moyer. Publicado el 24 de enero de 2022.

Acerca de FourKites

FourKites® es la plataforma predictiva de visibilidad de la cadena de suministro número uno del mundo, que extiende la visibilidad más allá del transporte a patios, almacenes, tiendas y más allá. Con un seguimiento diario de más de 2,5 millones de envíos por carretera, ferrocarril, mar, aire, paquetería y mensajería, y con presencia en más de 185 países, FourKites combina datos en tiempo real y un potente aprendizaje automático para ayudar a las empresas a digitalizar sus cadenas de suministro de principio a fin. Más de 1000 de las marcas más reconocidas del mundo -incluidas 9 de las 10 principales empresas de bienes de consumo y 18 de las 20 principales empresas de alimentación y bebidas- confían en FourKites para transformar su negocio y crear cadenas de suministro más ágiles, eficientes y sostenibles. Para más información, visite https://www.fourkites.com/.

