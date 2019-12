Fotografía de menor migrante hondureña fue utilizada contra Trump

La fotografía de una menor hondureña separada de su madre en la frontera entre Estados Unidos (EEUU) y México fue utilizada en la aprobación de juicio político contra el presidente Donald Trump.

El representante demócrata Alexander N. Green subió al estrado y a su lado colocó la imagen de la pequeña con la cual recordó la dura política de Trump contra los inmigrantes.

La fotografía, del camarógrafo John More y que dio la vuelta al mundo, fue acompañada por la frase: “Juicio Ya”.

Investigaciones realizadas por ProPublica y The New York Time revelan que una firma consultora le recomendó al presidente de los EEUU, Donald Trump, reducir los gastos en alimentación y atención médica de migrantes detenidos.

Trump, fue sometido a investigación por el delito de abuso de autoridad al intentar beneficiarse de la ayuda militar que proporcionaba a Ucrania.

La Cámara de Representantes aprobó la noche del miércoles que el proceso fuera enviado al Senado, donde Trump tiene mayoría.

Se desconoce cuando serán nenviados los cargos contra Trump, lo que causó el malestar del mandatario.

“Ahora el Partido de No Hacer Nada no quiere Hacer Nada con los cargos Y no enviarlos al Senado”, tuiteó el gobernantes esta mañana.