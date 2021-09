Fotógrafa deja sin recuerdos a una pareja de recién casados porque le negaron agua

La experiencia de una fotógrafa se ha viralizado en las redes sociales, la joven asegura que borró todos los recuerdos de una pareja de recién casados porque le negaron agua en la ceremonia.

El maltrato de los organizadores fue tal que no le dieron comida a pesar de ser amiga de la familia y que las fotografías eran su regalo de boda porque solo cobraría 250 dólares.

La fotógrafa relató que su día fue tan malo que no escatimó en borrar todo su trabajo, dejando sin recuerdos profesionales a la pareja.

Su relató lo compartió en el Reddit.com, siendo replicado por medios de comunicación y convirtiéndose en tendencia rápidamente.

“Mi amigo que buscó para tomar las fotos de su boda porque no contaba con un presupuesto para eso y deseaba ahorrar”, relató la fotógrafa.

Agregó que aunque no es su fuerte las fotografías no era su fuerte decidió ayudarle a su amigo a cambio de 250 dólares que no recibió.

La joven trabajó más de diez horas captando cada momento. “Comencé alrededor de las 11:00 de la mañana, debía terminar a las 7:30 de la noche. A las 5:00 de la tarde se sirvió la comida y me dijeron que no podía parar a comer porque era la fotógrafa”.

Al ver como la estaban tratando, habló con su amigo para que le diera comida y agua, su respuesta la sorprendió aún más y la llevó a tomar la drástica decisión.

Según la joven, su amigo le dijo que debía seguir tomando fotos o de lo contrario no recibiría los 250 dólares.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me fui”, agregó.