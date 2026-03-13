La Fórmula 1 se prepara para anunciar la cancelación de dos grandes premios programados en Baréin y Arabia Saudita. Esto se debe al aumento del conflicto armado en Medio Oriente, según reportes de medios especializados.

Las carreras afectadas serían el Gran Premio de Baréin, previsto para el 12 de abril en el circuito de Circuito Internacional de Baréin en Sakhir. Por otro lado, el Gran Premio de Arabia Saudita está programado para el 19 de abril en el circuito urbano de Circuito de Yeda.

De acuerdo con reportes, la decisión podría comunicarse oficialmente durante el fin de semana del Gran Premio de China que se disputa en Shanghái.

La medida responde al deterioro de la situación de seguridad en la región. En las últimas semanas se han intensificado las tensiones militares entre Irán, Estados Unidos e Israel. Además, ha habido ataques reportados en distintos puntos del Golfo.

Ante este escenario, la empresa Liberty Media, que posee los derechos comerciales de la Fórmula 1, junto con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), analizó diferentes alternativas para el calendario de la temporada.

Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de trasladar esas fechas a otros circuitos europeos como Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola. También se consideró el circuito de Autódromo Internacional do Algarve en Portimão, pero finalmente esa opción no avanzaría.

Si se confirma la cancelación, el calendario de la temporada quedaría reducido de 24 a 22 carreras. Además, el campeonato tendría una pausa de aproximadamente cinco semanas entre el Gran Premio de Japón del 29 de marzo y el Gran Premio de Miami del 3 de mayo.

Las categorías formativas también se verán afectadas. La Fórmula 2 y la Fórmula 3 tenían previstas competencias en Baréin y Arabia Saudita. Por lo tanto, sus calendarios también sufrirán reducciones en el número de eventos de la temporada.

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