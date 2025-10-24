Foresight lanza la primera interfaz de IA conversacional para consultar datos unificados del mercado privado

Desde la búsqueda de oportunidades de inversión hasta la gestión de carteras, Foresight le está dando forma al futuro de cómo el mercado privado interactúa con los datos





NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Foresight está abriendo paso a la próxima generación de software para el mercado privado al permitirle a sus clientes utilizar lenguaje natural para consultar sus datos unificados tanto antes como después de la operación. El día de hoy, la empresa anunció nuevas capacidades de IA que permitirán a los clientes formular preguntas dentro de la plataforma Foresight, así como en ChatGPT, Claude y Glean a través de su nuevo servidor de protocolo de contexto de modelo (MCP, por sus siglas en inglés). Los negociadores del mercado privado podrán solicitar a la IA de Foresight listas de posibles empresas y cualquiera que tome decisiones después de la transacción podrá no solamente hacer preguntas sobre la cartera, sino también modelar escenarios y ejecutar flujos de trabajo en lenguaje natural en las interfaces de escritorio o móviles de Foresight.

"El mercado privado, que está valuado en USD 15 billones, ha funcionado con silos de datos y Excel, lo que creó una opacidad innecesaria. Foresight desbloquea los datos y los análisis que necesitan los gestores de fondos y las instituciones financieras utilizando la IA para unificar los sistemas y las fuentes de datos del mercado privado y hacerlos utilizables a través de excelentes interfaces de usuario para la búsqueda de fuentes, la diligencia debida y la gestión de carteras. Con el lanzamiento de este producto, simplificamos ese acceso al permitir que nuestros clientes interactúen con sus datos unificados en las herramientas de inteligencia artificial que ya utilizan a diario", afirmó Jason Miller, fundador y director ejecutivo de Foresight.

El mercado privado está experimentando una transformación digital que está impulsada por la necesidad de basarse en los datos. Los bancos están trabajando para aprovechar la sinergia entre los equipos de préstamos, la gestión patrimonial y las fusiones y adquisiciones, y la unificación de datos es el núcleo de este esfuerzo. Las empresas de capital riesgo, crecimiento y capital privado que dependieron de la reputación para obtener recursos y de largas horas de modelización reactiva en Excel tras la inversión están evaluando su estrategia de datos y su tecnología, y están buscando formas de escalar sin aumentar la plantilla.

"Plataformas como ChatGPT, Claude y Glean están ampliando las posibilidades de interacción de los usuarios con el software. Si bien las interfaces de usuario tradicionales se destacan por su gran cantidad de datos y sus análisis complejos, todos los productos de software pueden beneficiarse de la flexibilidad de la IA conversacional, y estamos encantados de ofrecerla a nuestros clientes", afirma Dan Spector, que se incorporó a Foresight a principios de este año procedente del equipo de inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) de Amazon.

Desde su lanzamiento en la primavera de 2023, Foresight se ha distinguido rápidamente como la plataforma líder de datos y análisis en el mercado privado, con clientes en capital de riesgo, crecimiento y capital privado, y usuarios en todos los equipos. Los clientes de Foresight Sourcing pueden crear canales dinámicos de posibles acuerdos relevantes y ver perfiles de empresas que combinan de forma única fuentes de investigación alternativas y datos propios gracias a sus integraciones con CRM y herramientas de productividad. Los clientes de Foresight Portfolio pueden modelar fondos, ejecutar escenarios de empresas y crear informes superiores de LP y GP gracias a las integraciones pioneras en el sector con datos de contabilidad de fondos, tablas de capitalización y KPI.

La misión de Foresight es conectar el mercado privado a través de datos, y esa misión se acelera al brindar a los clientes de Foresight la capacidad de incorporar, acceder y actuar sobre los datos gracias al poder de la IA. Obtenga más información sobre el lanzamiento del producto de IA de Foresight para otoño aquí.

Los actores más inteligentes del mercado privado utilizan la plataforma de Foresight para tomar las mejores decisiones. La infraestructura basada en IA de Foresight integra todas las fuentes de datos de empresas privadas previas y posteriores a la inversión, como fuentes de abastecimiento, CRM, KPI, tabla de capitalización y contabilidad de fondos, y permite a los usuarios consultar y analizar estos datos en sus módulos SaaS para el abastecimiento, la diligencia debida y la gestión de carteras. Al resolver el problema generalizado en el sector de los datos aislados y las herramientas puntuales desconectadas, Foresight hace que sus clientes sean más inteligentes, rápidos y eficientes. Los clientes de Foresight van desde gestores de empresas que desean utilizar datos e inteligencia artificial para crecer sin aumentar la plantilla hasta empresas de capital privado globales comprometidas con la transformación basada en datos. Foresight tiene su sede en la ciudad de Nueva York y una oficina en San Francisco, y cuenta con el respaldo de NEA, Greycroft y KDX Ventures. Puede obtener más información en Foresight.ai.

