Forescout y First Health Advisory establecen una asociación de ciberseguridad sanitaria para ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos de TI, OT e IoMT

La asociación ofrece la mejor tecnología de asesoramiento sobre riesgos y ciberseguridad para proporcionar información sobre riesgos en tiempo real

SAN JOSÉ, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies, líder mundial en ciberseguridad automatizada, anunció hoy una nueva asociación en materia de ciberseguridad sanitaria con First Health Advisory, líder en gestión de riesgos de TI en el sector sanitario. La asociación crea un enfoque innovador para la gestión de riesgos de activos conectados mediante la automatización de la recopilación de datos técnicos, la mitigación y las medidas de reducción de riesgos para toda la red de una organización sanitaria que abarca activos de TI, IoT, OT e IoMT.

Las redes de las organizaciones sanitarias están sometidas a constantes ataques y a menudo no cuentan con el capital humano necesario para supervisar el trabajo necesario para frustrar una posible amenaza o ataque mediante una respuesta rápida. Este reto añade importancia a la necesidad de obtener experiencia externa altamente calificada para poner en funcionamiento un programa y ejecutar evaluaciones continuas de los riesgos de los activos en toda la red.

“Las evaluaciones de riesgos de ciberseguridad para las organizaciones sanitarias consumen mucho tiempo, son de naturaleza estática y están obligadas por los requerimientos normativos. Además, los pasos para mitigar los hallazgos de la evaluación y reducir el riesgo son difíciles de completar con la actual escasez de habilidades cibernéticas”, dijo Tamer Baker, vicepresidente de salud global de Forescout. “Esta asociación y el nuevo enfoque que combina la evaluación de riesgos intuitiva y la tecnología de mitigación automatizada permitirán a las organizaciones sanitarias no sólo hacer que las evaluaciones de riesgo sean más fáciles y rápidas de completar, sino también liberar recursos internos para apoyar otros aspectos críticos de la experiencia del paciente”.

La experiencia de auditoría también verá una importante transformación a través de esta nueva asociación. Las organizaciones tendrán la capacidad de automatizar la recopilación de pruebas y recibir apoyo continuo de mitigación y gestión de vulnerabilidades por parte del personal de First Health Advisory durante todo el año.

“Nuestra asociación ofrece la solución óptima que buscan las organizaciones sanitarias: el equilibrio adecuado de personal altamente calificado y multidisciplinario para la evaluación de riesgos, con un profundo conocimiento del panorama normativo, junto con una plataforma de ciberseguridad confiable que puede automatizar las acciones de reducción de riesgos”, dijo Will Long, CSO de Enterprise Security & Technology en First Health Advisory. “Estamos entusiasmados con esta colaboración y, junto con Forescout, esperamos ayudar a más organizaciones sanitarias a mejorar su postura de seguridad”.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. ofrece la automatización de la ciberseguridad en todo el terreno digital, manteniendo la alineación continua de los marcos de seguridad de los clientes con sus realidades digitales, incluyendo todos los tipos de activos – IT, OT, IoT, IoMT. La plataforma Forescout Continuum proporciona una visibilidad completa de los activos, un cumplimiento continuo, una segmentación de la red y una base sólida para Zero Trust. Durante más de 20 años, las organizaciones de Fortune 100 y las agencias gubernamentales han confiado en Forescout para proporcionar ciberseguridad automatizada a escala. Forescout dota a los clientes de inteligencia basada en datos para detectar con precisión los riesgos y remediar rápidamente las ciberamenazas sin interrumpir los activos empresariales críticos. www.forescout.com

Gestionar el riesgo cibernético, juntos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Rebecca Cradick



Directora de RRPP



rebecca.cradick@forescout.com