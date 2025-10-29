FoodChain ID e IDFL anuncian una alianza estratégica mundial destinada a promover la agricultura regenerativa y las certificaciones en la industria textil

FAIRFIELD (Iowa) y SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--FoodChain ID e IDFL anunciaron hoy una alianza estratégica mundial que combina su experiencia líder para reforzar la transparencia en la industria textil, desde la granja hasta el producto final. La colaboración integra las certificaciones agrícolas de FoodChain ID con las certificaciones y pruebas textiles de IDFL, lo que ofrece a las marcas una vía fluida para verificar las prácticas agrícolas regenerativas junto con la cadena de custodia textil, la responsabilidad social, el cumplimiento de las normas químicas, el desempeño medioambiental y el bienestar animal.









“Al alinear la certificación de agricultura regenerativa de FoodChain ID con la certificación textil y las capacidades de realización de pruebas de IDFL, facilitamos a las empresas la implementación de programas de sostenibilidad creíbles en toda su cadena de valor textil”, declaró el Dr. Chetan Parmar, vicepresidente sénior de Servicios Técnicos para Europa y Asia. “Juntos, ayudaremos a las marcas a acelerar el progreso hacia productos transparentes y responsables”.

“La red global de auditoría y laboratorios de IDFL, acreditada según las normas ISO/IEC 17065 e ISO/IEC 17025 y autorizada por Textile Exchange y GOTS, nos permite ofrecer servicios rigurosos y escalables a clientes de todo el mundo”, señaló Wilf Lieber, director ejecutivo de IDFL. “La asociación con FoodChain ID amplía el acceso a la certificación de agricultura regenerativa y refuerza los resultados en materia de sostenibilidad textil”.

Aspectos destacados de la asociación

Servicios completos de certificación : certificación integrada en toda la cadena de suministro, lo que permite una verificación continua desde la producción de materias primas hasta los productos terminados.

: certificación integrada en toda la cadena de suministro, lo que permite una verificación continua desde la producción de materias primas hasta los productos terminados. Cobertura global : certificación conjunta a través de la red global de certificación y laboratorios de IDFL y FoodChain ID.

: certificación conjunta a través de la red global de certificación y laboratorios de IDFL y FoodChain ID. Excelencia operativa: compromiso mutuo para mantener las acreditaciones y autorizaciones, defender la imparcialidad y la confidencialidad, y garantizar un control de calidad sólido sobre las auditorías y certificaciones.

La asociación permite a las marcas vincular los resultados regenerativos de las granjas con una cadena de custodia textil creíble y declaraciones de calidad. FoodChain ID ofrecerá su Norma de Agricultura Regenerativa (basada en la ISO/IEC 17065) dentro de la industria textil, mientras que IDFL proporcionará inspecciones, pruebas y certificación según las principales normas textiles mundiales, entre ellas GOTS, Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS), Global Recycled Standard (GRS) y Organic Content Standard (OCS).

Acerca de FoodChain ID

FoodChain ID es el proveedor de confianza de más de 30 000 empresas de toda la cadena de suministro mundial. Una empresa que ofrece soluciones tecnológicas y conocimientos técnicos para mantener la seguridad, la conformidad y la transparencia de la cadena de suministro de alimentos. Entre sus áreas de servicio se incluyen el desarrollo de productos, el cumplimiento de normativas, la certificación de seguridad alimentaria, la certificación de productos y la realización de pruebas. Más información en www.FoodChainID.com.

Acerca de IDFL

Con sede en Salt Lake City (Utah), IDFL es el organismo líder mundial en pruebas y certificación de textiles para el hogar, prendas de vestir y ropa de abrigo, especializado en el control de calidad de materiales naturales y sintéticos como el plumón, las plumas y el poliéster. Acreditado según las normas ISO/IEC 17065 e ISO/IEC 17025 y autorizado por Textile Exchange y GOTS, IDFL cuenta con laboratorios y oficinas de auditoría en Europa, Asia y América, donde ofrece servicios integrales de pruebas, inspecciones, auditorías, certificaciones, consultoría y formación. Más información en www.IDFL.com.

