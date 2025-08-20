Fly The Whale implementa un nuevo servicio diario sin escalas entre St. Croix y San Juan

ST. CROIX, Islas Vírgenes de Estados Unidos--(BUSINESS WIRE)--Fly The Whale, una aerolínea regular estadounidense de primera clase que opera en el marco de las regulaciones Parte 135, anunció hoy que a partir del 15 de septiembre de 2025 agregará vuelos diarios sin escalas entre el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de St. Croix (STX) y el Aeropuerto Internacional de San Juan (SJU). Esta ruta refuerza las conexiones aéreas entre las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico, con un servicio rápido, confiable y cómodo para viajes con fines de recreación, negocios y médicos.





En esta ruta habrá tres vuelos diarios de ida y vuelta, para que los pasajeros dispongan de más flexibilidad que nunca. Los vuelos operan a través de Jet Aviation en SJU, de modo que los pasajeros podrán evitar la congestión de la terminal principal y disfrutar de una experiencia premium y optimizada. También habrá un servicio de transporte gratuito desde Jet Aviation hasta la terminal principal.

"Nuestra misión es eliminar el estrés de los viajes aéreos y ofrecer experiencias premium y de alta calidad", explicó Shane Reynolds, presidente de Fly The Whale. "Al incorporar la ciudad de San Juan en nuestra ruta del Caribe, ofrecemos una mayor comodidad, con el servicio inigualable que los pasajeros esperan de Fly The Whale".

Desde que implementara su servicio entre St. Croix y St. Thomas en 2023, Fly The Whale ha transportado a miles de pasajeros y se ha granjeado una reputación sólida por su servicio personalizado y una experiencia a bordo elegante. Este servicio amplía su compromiso con Puerto Rico, porque permite hacer escapadas rápidas a lugares vibrantes de la isla y beneficiar a las empresas locales, los proveedores de atención médica y el turismo, mientras que los residentes podrán acceder con más rapidez a las compras, los eventos culturales y las visitas familiares.

A bordo, los pasajeros disfrutarán de la combinación característica de Fly The Whale, es decir, una comodidad premium con una sofisticación relajada, además de la cálida bienvenida de una tripulación altamente capacitada.

Fly The Whale: Un servicio inigualable. Experiencias únicas.

Características destacadas del servicio

Tres vuelos de ida y vuelta diarios entre STX y SJU

Acceso directo a través de Jet Aviation en SJU

Servicio de transporte gratuito a la terminal principal de SJU

Los pasajes se podrán compran en flythewhale.com o por teléfono al 800-468-8639 .

Acerca de Fly The Whale

Fly The Whale presta un servicio inigualable y experiencias únicas en vuelos regulares y por demanda en el noreste, Florida, las Bahamas y el Caribe. Esta aerolínea fue fundada en 2006 y combina la precisión de una compañía aérea regular estadounidense en el marco de la Parte 135, con la atención personalizada de un servicio de viajes boutique. Fly The Whale cuenta con la certificación ARGUS GOLD y opera con el certificado FAA n.º L87A495L, para conectar comunidades insulares, portales de entrada globales y vuelos chárter personalizados con el foco puesto en la seguridad, la confiabilidad y el disfrute sin esfuerzo, haciendo que cada viaje sea tan memorable como el destino.

