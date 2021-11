Fluence anuncia el cierre de su oferta pública inicial y el ejercicio total de la opción de compra de acciones adicionales por parte de los suscriptores; la recaudación bruta asciende a 998.200.000 dólares

ARLINGTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC), proveedor líder mundial de productos y servicios de almacenamiento de energía y aplicaciones digitales para las energías renovables y el almacenamiento, anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 35.650.000 acciones ordinarias de clase A, incluido el ejercicio íntegro de la opción de los suscriptores de comprar acciones adicionales de sus acciones ordinarias de clase A, a un precio de oferta pública inicial de 28,00 dólares por acción. Los ingresos de la oferta pública inicial fueron de 998,2 millones de dólares, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta. Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 28 de septiembre de 2021 con el símbolo “FLNC”.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. y BofA Securities actúan como directores conjuntos de la oferta. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. y RBC Capital Markets, LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta. Nomura Securities International, Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC y Siebert Williams Shank & Co. LLC actúan como codirectores de la oferta.

La oferta se realiza únicamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto final relacionado con la oferta en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 866-803-9204 o por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o por correo electrónico en barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono al (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department o por correo electrónico en dg.prospectus_requests@bofa.com.

Una declaración de registro relativa a esta oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Valores y Cambio el 27 de octubre de 2021. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Fluence

Fluence, una empresa de Siemens y AES, es líder mundial en el mercado de productos y servicios de almacenamiento de energía y aplicaciones digitales para energías renovables y almacenamiento. Contamos con más de 3,4 GW de almacenamiento de energía desplegados o contratados en 29 mercados de todo el mundo, y más de 4,5 GW de activos eólicos, solares y de almacenamiento optimizados o contratados en Australia y California. A través de nuestros productos y servicios y de la plataforma Fluence IQ, asistida por la IA, ayudamos a clientes de todo el mundo a impulsar redes eléctricas más resilientes y un futuro más sostenible.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

