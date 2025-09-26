Florida autoriza portar armas a la vista sin permiso desde julio

A partir de julio, Florida se une a los estados de Estados Unidos que permiten portar armas a la vista sin necesidad de un permiso especial. Esta decisión, conocida como “open carry”, ha generado debate sobre los posibles efectos en la seguridad pública, ya que la ley elimina el requisito de licencia para quienes lleven armas de fuego de forma visible en espacios públicos.

Según autoridades estatales, la medida busca reforzar el derecho constitucional a portar armas, afirmando que los ciudadanos responsables podrán protegerse más fácilmente. Sin embargo, organizaciones y expertos en seguridad advierten sobre los riesgos de esta flexibilidad y el posible incremento en los incidentes armados. La ley de armas en Florida ya era una de las más comentadas del país, y ahora se suma a la tendencia de otros estados del sur de Estados Unidos.

La entrada en vigor de esta ley significa un cambio notable en la dinámica de la vida cotidiana en ciudades como Miami, Orlando y Tampa. Si bien algunos sectores celebran lo que consideran un avance en libertades individuales, otros temen un clima de mayor tensión e inseguridad, especialmente en lugares concurridos. Además, organizaciones llaman la atención sobre la necesidad de campañas educativas sobre el uso responsable de las armas.