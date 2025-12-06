Fitch Learning concreta la adquisición de Moody’s Analytics Learning Solutions y el Canadian Securities Institute.

La entidad combinada agilizará el desarrollo de las habilidades en servicios financieros y promoverá la concreción de resultados comerciales medibles en 148 países

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Learning, líder mundial en formación financiera y certificaciones profesionales, ha anunciado hoy que se ha concretado la adquisición de Moody’s Analytics Learning Solutions (MALS) y el Canadian Securities Institute (CSI). MALS es un proveedor muncial de capacitación en materia de crédito y aprendizaje digital, mientras que CSI es un proveedor líder de certificaciones para el sector canadiense de los servicios financieros.





Fitch Learning es reconocido a nivel mundial por ser el principal proveedor de capacitación financiera especializada para el sector de los servicios financieros a través de titulaciones acreditadas, programas de soluciones corporativas flexibles, servicios administrados y soluciones de aprendizaje digital en las que confían las principales instituciones de todo el mundo. Esta combinación de empresas genera una entidad que prestará servicio a más de 92.000 profesionales de las finanzas en 148 países, en todas las etapas de su carrera.

"El objetivo de esta adquisición es generar más oportunidades de crecimiento, tanto para las organizaciones como para las personas", explicó Andreas Karaiskos, director general de Fitch Learning. "Al combinar la amplia experiencia y las tecnologías de aprendizaje de ambas organizaciones, ayudamos a nuestros clientes a crear equipos preparados para el futuro y a los profesionales de las finanzas a adquirir las habilidades más importantes en los mercados actuales, que cambian vertiginosamente".

La empresa combinada pondrá a disposición de los alumnos un conjunto ampliado de soluciones que abarcan la banca comercial y de consumo, el riesgo crediticio, la gestión del patrimonio y las inversiones, la banca de inversión y corporativa, las habilidades profesionales, así como el análisis de datos y la inteligencia artificial.

La marca CSI seguirá existiendo, así como su gestión de las certificaciones y designaciones de renombre del sector. La marca MALS desaparecerá y sus soluciones se brindarán como parte de la cartera de Fitch Learning.

"Estamos orgullosos de haber logrado un hito transformador para Fitch Learning, nuestros clientes y los alumnos de todo el sector de los servicios financieros", señaló Karaiskos. "La adquisición de MALS y CSI no es solamente una expansión para nosotros, sino también la creación de una oferta global de talento para ofrecer resultados de gran impacto a nuestros clientes".

La combinación de Fitch Learning, MALS y CSI en una sola entidad representa un paso audaz en la transformación de la educación financiera, que va más allá de los métodos de aprendizaje tradicionales para ofrecer experiencias innovadoras, dinámicas y personalizadas que les permiten a los alumnos elegir el camino que más les conviene y les ayudan a preparar su carrera profesional para el futuro.

No se han dado a conocer los términos de la transacción.

Para saber más, visite www.fitchlearning.com.

Acerca de Fitch Learning

Fitch Learning, parte de Fitch Group, es un proveedor mundial de confianza de servicios de educación financiera. Con base en nuestra profunda experiencia en el tema del crédito y el aval de una amplia experiencia en servicios financieros, ofrecemos soluciones de aprendizaje impactantes a través de programas, cursos y titulaciones profesionales centrados en el cliente. Aprovechamos la innovación digital y las herramientas de aprendizaje con la inteligencia artificial para capacitar a las organizaciones de todo el mundo y ayudarlas a crear equipos preparados para el futuro. Fitch Learning es propietaria del Canadian Securities Institute, el Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFI) y el Global Institute of Credit Professionals, que se dedican a apoyar a los profesionales de las finanzas a lo largo de su trayectoria profesional.

