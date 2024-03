Fiscalía empieza su interrogatorio a JOH, quien es testigo en su propio juicio

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York comenzó su interrogatorio en contra del expresidente, Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en los Estados Unidos (EEUU).

Después de las preguntas de la defensa del expresidente que intentaron demostrar que todo se trata de una conspiración de los traficantes de droga por las leyes aplicadas durante la gestión de Hernández.

Con la decisión de testificar, el exgobernante se convierte en el primer acusado por tráfico de drogas en testificaren su juicio.

El exgobernante busca demostrar que las acusaciones en contra son una conspiración por parte de los traficantes de drogas que buscan acuerdos con la Fiscalía para disminuir sus penas.

INTERROGATORIO FISCALÍA

FISCALÍA: ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente?

JOH: Lo escuché pero no sé si es verdad.

FISCALÍA: : ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras?

JOH: Sí

FISCALÍA: ¿Alex Ardón vino a funciones del partido?

JOH: A veces no lo dejaban entrar. A veces sí.

FISCALÍA: ¿Otros alcaldes te hablaron de él?

JOH: Dijeron que él y otros podrían cambiar de partido.

FISCALÍA: Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido

JOH: Sí

JOH: Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo.

FISCALÍA: Pero él tuvo un puesto en tu campaña de 2013 en Copán, ¿no?

JOH: No recuerdo eso.

FISCALÍA: Después de que Alex Ardón llegó a su casa, ¿se postuló para alcalde en 2013?

JOH: No lo recuerdo.

FISCALÍA: ¿Usted declaró que fue donde Fuad Jarufe a verificar el precio del arroz?

JOH: Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras.

FISCALÍA:¿Pero fuiste a recaudar dinero?

JOH: Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta.

FISCALÍA:¿Fuiste a hablar de dinero?

JOH: No estoy seguro

FISCALÍA: ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero?

JOH: Mi equipo de campaña hizo eso.

FISCALÍA: Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no?

Abogado de JOH: ¡Objeción!

Juez Castel: Anulado.

JOH: También hablé con él sobre la violencia.

FISCALÍA: ¿Conoces a Geovanny Fuentes Ramírez?

JOH: No.

FISCALÍA: Mira esta foto, ¿te acuerdas?

JOH: No.

FISCALÍA: ¿Has conocido a sus hijos?

JOH: He conocido a tantos niños.

FISCALÍA: Viste esto durante el juicio, ¿eres tú?

JOH: Podría ser [risa]

FISCALÍA: ¿Cambió la Constitución de Honduras para mantenerse en el poder?

JOH: Yo no lo hice señor.

FISCALÍA: Pero en 2013 un presidente sólo podía servir por un mandato, ¿verdad?

JOH: Correcto.

FISCALÍA: Por eso Pepe Lobo no se postuló en 2013

Colón: ¡Objeción!

Juez Castel: lo permitiré

FISCALÍA: ¿La mayor parte de la cocaína que ingresa a Honduras llega a Estados Unidos?

JOH: Sí.

FISCALÍA: ¿Recuerdas a Alex Ardón testificando que se reunió con El Chapo y Mario Calix?

JOH: ¿No recuerdo lo de Mario Cálix?

FISCALÍA: ¿Pero conoces a Mario Cálix?

JOH: Conozco varios de Mario Cálix.

FISCALÍA: ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a EE.UU. después de que planearan asesinarte?

JOH: Estados Unidos y Honduras ya los estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot.

FISCALÍA: Ya estaban involucrados en violencia en Copán, ¿no?

JOH: Sí

FISCALÍA: Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no?

JOH: Los narcotraficantes no tienen partido, señor.

FISCALÍA: Pero apoyan a los candidatos, ¿no?

JOH: Sí. O lo intentan.

FISCALÍA:¿Incluido apoyarte a ti?

JOH: No.

FISCALÍA: ¿Entonces tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras?

Abogado de JOH: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

FISCALÍA: ¿Y esta foto, que Leo Rivera dijo que era en el Mundial?

JOH: No lo sé, mi cara es más clara que la de ellos.

AUSA: ¿Usaste esa camisa?

JOH: Todos lo hacemos.

FISCALÍA: ¿Sabes de quién es el brazo que te rodea?

JOH: No tenía idea.

FISCALÍA: Es Arnulfo Valle, ¿no?

JOH: No lo conozco.

FISCALÍA:¿No testificó que conocía a todos los grandes traficantes?

JOH: Los nombres. Pero nunca lo conocí

FISCALÍA: ¿Lo reconoces?

Abogado de JOH Colón: Pregunta y responde.

Juez Castel: Sí, el testigo ha respondido a la pregunta.

FISCALÍA: Y estos datos de ubicación del teléfono de Geovanny Fuentes Ramírez, ¿esa es la Casa Presidencial?

JOH: Veo la embajada de Estados Unidos.

FISCALÍA: Aquí dice: ¿Artículos buscados con fecha de 2019?

JOH: Sí.

FISCALÍA: Y se nota una búsqueda de Casa Presidencial, ¿no?

JOH: ¿Estás diciendo que entró? No era Casa Presidencial en ese momento. Nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores.

FISCALÍA: ¿Está diciendo que no habló con los medios desde el interior de Casa Presidencial?

JOH: A veces visitábamos la construcción a 7 u 8 metros de distancia.

FISCALÍA: ¿Estas fotos son de tu Facebook?

Abogado de JOH Colón: ¡Objeción!

FISCALÍA: Kyle Wirshba: Coloque la exhibición, ¿es de su Facebook?

JOH: Eso parece.

El abogado de JOH Colón: ¡El Sr. Wirshba está testificando!

Juez Castel: Fue una pregunta y dijo que sí.

JOH: No dije que lo fuera, sólo que así parecía.

Juez Castel: lo aceptaré.

FISCALÍA: ¿Dice junio de 2019, dos días después de la búsqueda de Geovanny Fuentes?

JOH: No recuerdo la fecha.

FISCALÍA: ¿No dijiste que no entraste a Casa Presidencial?

JOH: Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a Casa Presidencial.

JOH: Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha.

FISCALÍA: ¿El vídeo puede tener la fecha equivocada?

JOH: Déjame ser claro, déjame ser claro, puede que no se haya tomado ese día.

FISCALÍA: ¿Tu Facebook publicó esto 2 días después de la búsqueda?

JOH: Sí hay una diferencia de 2 días.

Juez Castel: ¿Cuánto falta?

FISCALÍA: 30 a 45 minutos.

Juez: Lo daremos por terminado. Mañana terminaremos este testimonio. Luego una declaración final de Estados Unidos. Luego la defensa. Luego una refutación. Mi instrucción, deliberación.