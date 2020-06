Fiscalía de EEUU expulsa a Geoffrey Berman, quien investigaba allegados de Trump

Geoffrey Berman, el poderoso fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York que ha investigado a varios allegados del presidente Donald Trump, dijo que no dejará su cargo poco después de que el Departamento de Justicia anunció el viernes por la noche que renunciaría.

En un impactante comunicado, Berman dijo que supo de su salida por un comunicado de prensa que fue publicado en la pagina del Departamento de Justicia.

“No renuncié, y no tengo intención de renunciar, a mi cargo, para el cual fui designado por los jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Renunciaré cuando un candidato designado por el presidente sea confirmado por el Senado “, dijo Berman. “Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin demora o interrupción”.

El Departamento de Justicia anunció que Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, que no tiene ninguna experiencia como fiscal.

Berman que ha liderado casos de renombre como los del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, (encarcelado) y que ha estado investigando al actual abogado personal de Trump, Rudolph W. Giuliani, al igual que la de Antonio “Tony” Hernández hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien actualmente guarda prisión y fue hallado culpable por varios delitos relacionados con narcotráfico.

La expulsión del prestigioso fiscal crea una crisis dentro del Departamento de Justicia por uno de los puestos más prestigiosos en Estados Unidos.

Las tensiones entre el fiscal de Nueva York y Washington han crecido sobre el manejo de algunos casos, incluida la acusación del banco turco Halkbank.

Esta expulsion se produce a pocos días que John Bolton, exasesor en temas de seguridad para la administración Trump, alegara en su nuevo libro que el Presidente Trump intentó interferir en una investigación dirigida por Berman a un banco turco.

Boltón describe que Trump en 2018 le prometió al presidente Erdogan que iba a interferir en una investigación contra una empresa turca acusada de violar sanciones contra el gobierno iraní. “Trump luego le dijo a Erdogan que se encargaría de las investigaciones, explicando que los fiscales del Distrito Sur no eran de su gente, sino de la gente de Obama, un problema que se solucionaría cuando fueran reemplazados por su gente”, escribió Bolton en un párrafo de su libro el cual fue publicado por el Washington Post esta semana.

El senador demócrata Chuck Schumer, dijo que “el despido a última hora de la noche del viernes apesta a una posible corrupción de los procesos legales. ¿Qué es lo que enoja al presidente Trump?”.

