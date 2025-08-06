Fiscalía de EEUU busca que narcos mexicanos permanezcan de por vida en la cárcel, se niega pedir la pena de muerte 

Rafael Caro Quintero y Mayo Zambada, conocidos exlíderes del narcotráfico mexicano, no enfrentará la pena de muerte en Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, fiscales estadounidenses han decidido no solicitar la máxima sanción contra Caro Quintero y Zambada.

Lo anterior, responde a compromisos internacionales entre ambos países y a consideraciones sobre el proceso legal vigente.

En el sistema de justicia de EEUU, la pena de muerte es reservada para casos graves como homicidio agravado.

Caro Quintero y Zambada es requerido por su presunta implicación en el asesinato de un agente de la DEA en 1985, un crimen que desató tensiones diplomáticas y abrió nuevos episodios en la lucha contra el narcotráfico en México.

Sin embargo, la petición para no aplicar la pena máxima fue confirmada por el Departamento de Justicia al Gobierno mexicano, lo que allana el camino para su posible extradición.

"El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García", se informó.

¿Qué implica la decisión?

La decisión de los fiscales estadounidenses podría facilitar el proceso de extradición de Caro Quintero, ya que México tradicionalmente evita entregar a ciudadanos que puedan enfrentar la pena de muerte.

Esta postura refuerza la cooperación judicial bilateral y pone de relieve la controversia en torno al castigo máximo por delitos relacionados con el narcotráfico.

Además, sienta precedentes sobre cómo los casos de extradición deben valorar garantías mínimas de derechos humanos.

Caro Quintero deberá enfrentar otros cargos graves, y la opinión pública sigue atenta al desenlace del proceso judicial.

Fotografía de Rafael Caro Quintero en sala de audiencias o imagen de la sede del Departamento de Justicia de EEUU.