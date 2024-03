Fiscal Tarlow: “JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos”

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York destacó en su refutación que el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) no fue duro con el crimen, pero sí con sus enemigos.

Además, calificó los argumentos de la defensa sobre la lucha contra el narcotráfico emprendida supuestamente por el exgobernante como sin sentido.

El equipo de profesionales de JOH en sus argumentos intentó demostrar que las acusaciones en contra de su cliente son parte de una conspiración, recordando su constante cooperación con el gobierno estadounidense.

REFUTACIÓN DE LA FISCAL TARLOW

Sus argumentos no tienen sentido. Afirman que JOH intentó luchar contra el narcotráfico. Él era el presidente, ¿cree que va a decir que está a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando.

No importa, hizo algunas cosas: viste los libros de contabilidad sobre drogas, escuchaste que dijo que quería meter las drogas en las narices de los gringos, los estadounidenses. Los testigos le dijeron que no se incautaron drogas en Honduras.

JOH no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo Pineda y a su hermano Tony. Los pedidos de extradición de Tigre Bonilla y Mario Calix fueron realizados en 2018 y 2019 y aún estaban pendientes cuando dejó el cargo en 2022.

José Sánchez tomó esa postura y le dijo que era contador en Honduras, que se fue después de presenciar a JOH y Geovanny Fuentes Ramírez. Estaba allí para cambiar dólares por lempiras. ¿Por qué se inventaría un papel tan pequeño?

¿Crees que Fabio Lobo quería implicar a su padre? No. Si mienten, lo pierden todo… El abogado defensor dijo que JOH no se referiría a Juan Orlando Hernández en este caso, pero dicen que no creen en los libros de contabilidad.

El estándar no es indudable, está más allá de toda duda razonable. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y la policía y su propio poder. Es hora de que emitan un veredicto de culpabilidad. Gracias.