Fiscal general de EEUU asegura que se ha incautado $700 millones de activos a Nicolás Maduro 

La reciente confiscación de más de 700 millones de dólares vinculados a Nicolás Maduro, ejecutada por el gobierno de Estados Unidos, representa uno de los mayores bloqueos económicos contra el régimen venezolano hasta la fecha.

La confiscación de fondos a Maduro busca presionar al mandatario y su círculo cercano bajo acusaciones de corrupción y actividades ilícitas, según informaron autoridades estadounidenses.

Este decomiso afecta a recursos que presuntamente provenían de sobornos, lavado de dinero y operaciones ilegales relacionadas con el sistema financiero internacional.

Las autoridades de Venezuela han rechazado la medida, calificándola de persecución política y asegurando que el dinero pertenece al Estado venezolano.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa", afirmó Pam Bondi, fiscal general de EEUU.

Impacto internacional y reacciones ante el decomiso

La confiscación de fondos a Maduro ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional.

Gobiernos de América Latina y organismos multilaterales observan atentamente el desarrollo de este caso, que evidencia el endurecimiento de las medidas estadounidenses contra el gobierno de Venezuela.

Analistas advierten que este tipo de sanciones incrementan la presión diplomática, pero también pueden provocar tensiones en la región y afectar a ciudadanos venezolanos.

En el pasado, EEUU ha recurrido a otras acciones similares para presionar a líderes de regímenes señalados por violaciones a los derechos humanos o corrupción.

La confiscación refuerza la postura norteamericana, demandando cambios democráticos y el cese de abusos en Venezuela.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, aseguró que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos.