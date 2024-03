Fiscal de EEUU: “Hernández optó por abusar de su cargo y de su país”

El fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, envió un contundente un mensaje que trascendió luego de conocerse el veredicto de culpabilidad del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Williams destacó en su mensaje que el exgobernante y hombre más poderos de Honduras por ocho años optó por el mal camino, desaprovechando la oportunidad de ser una fuerza positiva.

En ese sentido, Damian Williams resaltó que el expresidente abusó de su cargo y del país para su beneficio persona. “Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades para ser una fuerza positiva en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal, asociándose con algunas de las organizaciones de tráfico de drogas más grande y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.

El fiscal de EEUU señaló que espera que la condena sea un precedente para la clase política corrupta, recordando que podrían tener el mismo destino que Hernández; quien podría pasar toda una vida en la prisión.

Damian Williams indicó que su oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los narcotraficantes.

“Espero sinceramente que esta condena envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que podrían considerar un camino similar: Elijan de manera diferente. Mi Oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político”.

El Departamento de Justicia destacó en su página Web la condena de Corte Federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego.

Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Convicted in Manhattan Federal Court of Conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms Offenses

🔗: https://t.co/n9nep0loN9 pic.twitter.com/3EaqqVUhcU

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) March 8, 2024