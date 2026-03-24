El gobierno de Filipinas declaró estado de emergencia energética nacional, enfrentando una aguda crisis eléctrica que afecta gravemente a la vida cotidiana y la economía del país.

La emergencia fue anunciada por el presidente Ferdinand Marcos Jr., tras semanas de cortes de luz prolongados y apagones en varias regiones.

La emergencia energética en Filipinas se considera la primera en su tipo para el país y llega en momentos de la guerra en Medio Oriente.

Causas y medidas ante la crisis eléctrica

La crisis eléctrica en Filipinas tiene origen en el desabastecimiento producto del ataque perpetuado por EEUU e Israel en contra de Irán.

Las autoridades informaron que, con la emergencia, se centrará la atención en la racionalización del combustible mientras se resuelva en conflicto en el estrecho Ormuz.

La decisión ha tenido eco en la opinión pública y ha generado preocupación en sectores como la industria y los hospitales, algunos de los cuales podrían experimentar interrupciones críticas durante los apagones.

Según reportan agencias, la situación ha llevado a Filipinas a hacer un llamado para que el conflicto en Medio Oriente se resuelva.

Entre los peores escenarios se menciona que algunos de los aviones podrían quedarse en tierra por la falta de combustible.