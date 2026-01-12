FIFA y TikTok sellan alianza para ser la plataforma digital clave del Mundial 2026

La FIFA y TikTok anunciaron una alianza estratégica que convertirá a la red social en la principal plataforma digital para la cobertura del Mundial de Fútbol 2026. El acuerdo permitirá a los titulares de derechos audiovisuales del torneo utilizar herramientas exclusivas de TikTok, como transmisiones en directo de momentos destacados, videos personalizados y contenido original producido especialmente para la plataforma por la FIFA.

Según informaron ambas entidades, las cadenas televisivas con derechos de transmisión también podrán acceder a nuevas vías de monetización mediante formatos publicitarios premium disponibles en TikTok. La iniciativa posiciona a la red social como la primera “plataforma preferente” para la cobertura digital del certamen, marcando un precedente en la relación entre el fútbol mundial y las plataformas digitales.

El convenio, que estará vigente hasta finales de 2026, busca ofrecer una cobertura más amplia e interactiva del torneo, tanto para los aficionados como para los creadores de contenido. La experiencia previa durante el Mundial femenino de 2023, que generó miles de millones de visualizaciones, sirvió como base para consolidar esta colaboración.

Uno de los ejes centrales del acuerdo será el Centro de Información del Mundial, un espacio digital que reunirá contenidos temáticos e interactivos desarrollados por TikTok. A esto se sumará la herramienta GamePlan, que permitirá a los usuarios acceder a información actualizada sobre selecciones, partidos, venta de entradas y experiencias digitales como efectos personalizados y dinámicas de gamificación.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, señaló que el objetivo principal de la alianza es acercar la Copa del Mundo al mayor número posible de aficionados, destacando el potencial creativo y el alcance global de TikTok para conectar audiencias de todo el mundo.

Además, la cobertura contará con medidas reforzadas de protección de derechos audiovisuales. TikTok implementará políticas específicas para resguardar la propiedad intelectual del torneo y limitar la difusión de contenidos no autorizados, como parte del esfuerzo por combatir la piratería durante el evento deportivo.