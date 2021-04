Fidel, el abuelo de 74 años que vende cubrebocas para poder mantenerse él y sus nietos

México.- Fidel Téllez, conocido como Don Fidel en las calle de la ciudad, es el abuelo de 74 años de edad que vende cubrebocas para poder mantenerse él y sus nietos.

Desde muy temprano alista su producto y recorre varias calles durante el día para vender y así solventar los gastos de él y los de su familia.

La diabetes que le detectaron hacer unos meses lo ha obligado a aumentar su esfuerzo para conseguir dinero que le permitan comprar algunos medicamentos.

El abuelo de 74 años de edad aseguró que la pandemia le dificultó a un más su situación económica porque experimentó aún más rechazo por su edad.

‘Yo tengo a mis nietos y yo trabajo por ellos, porque me da gusto cubrir sus necesidades, y tengo una niña de 14 años que es muy lista y muy inteligente, ella tiene mucho corazón, me apoya, me ayuda, ella siempre me da la bienvenida, me pregunta cómo me siento, ella es muy buena conmigo, eso es lo que me da las fuerzas para salir a trabajar y echarle ganas’, dijo sobre sus esperanzas de luchar.

Aprovechó la cobertura de los medios para denunciar que entre los impedimentos para suplir sus necesidades se encuentra con las autoridades municipales, quienes a pesar de ser un abuelo de 74 años sufre persecución.

‘Muchas veces no logró sacar su mercancía, por lo que en ocasiones se ve obligado a pedir limosna’, indicó.

Sobre la vacuna, el anciano aseguró que tiene temor de aplicársela por los efectos secundarios que le podrían provocar, más por la diabetes que padece.