FICO® Focused Foundation Model para servicios financieros ofrece precisión superior de decisiones y fiabilidad en la implementación de GenAI

FICO® Focused Language Model y FICO® Focused Sequence Model redefinen los estándares globales de confianza, diseño de modelos e IA Responsable para impulsar el valor empresarial.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--$FICO--FICO (NYSE: FICO):





Puntos destacados:

FICO® Focused Foundation Model para servicios financieros (FICO® FFM) es un modelo GenAI de dominio, datos y problemas específicos que brinda resultados precisos y auditables en el sector de servicios financieros.

FICO® Focused Language Model (FICO® FLM) y FICO® Focused Sequence Model (FICO® FSM) preparan el terreno para ofrecer valor sostenido en los modelos GenAI de servicios financieros.

Trust Scores (patente en trámite) de FICO proporciona a las empresas un enfoque basado en riesgos para gestionar las alucinaciones de GenAI y asegurar resultados consistentes cuando se abordan desafíos sensibles y sumamente regulados.

FICO, líder global en software analítico, anuncia la nueva e incomparable oferta de productos para dominios específicos FICO® Foundation Model para servicios financieros (FICO® FFM), que consiste en FICO® Focused Language Model para servicios financieros (FICO® FLM) y FICO® Focused Sequence Model para servicios financieros (FICO® FSM), diseñados específicamente para reducir las alucinaciones y lograr precisión absoluta en los modelos convencionales de IA Generativa (GenAI).

FICO FFM está diseñado con un enfoque preciso y auditable en los datos utilizados para desarrollar y luego entrenar el modelo en cada tarea o problema empresarial específico. El modelo está diseñado para el uso confiable y responsable de la GenAI. A diferencia de los LLM (modelos de lenguaje de gran tamaño) de propósitos generales entrenados con amplio conocimiento del mundo y que necesitan un poder de cómputo masivo, los modelos de FICO enfocados en dominios específicos requieren hasta 1,000 veces menos recursos, lo que los vuelve mucho más enfocados, económicos de entrenar y mantener, auditables y adaptables. Los modelos de FICO son personalizados, están desarrollados internamente y se centran en conjuntos de datos cuidadosamente seleccionados sobre el sector de servicios financieros.

“El modelo fundacional enfocado representa una perspectiva práctica de la GenAI en los servicios financieros que va más allá de intentar perfeccionar los modelos de conocimiento universal”, destacó el Dr. Scott Zoldi, Director de Analítica en FICO. “FICO FFM permite a las empresas utilizar modelos de lenguaje pequeños (SMLs, por sus siglas en inglés) diseñados para problemas empresariales específicos, lo que ayuda a mitigar las alucinaciones, brindar transparencia, facilitar las auditorías y mejorar la adaptabilidad. El modelo cumple con las regulaciones gracias a la transparencia de los datos y al menor riesgo de alucinaciones a través de Trust Scores y de los anclajes de conocimiento definidos por el dueño de la empresa. Estos modelos de dominio específico pueden generar incrementos hasta del 38% en casos de uso de cumplimiento normativo y más del 35% en modelos analíticos transaccionales de clase mundial en áreas como la detección de fraude”.

FICO FLM y FICO FSM mejoran la transparencia y fiabilidad de los datos para las instituciones financieras

FICO FLM está basado en datos contextuales específicos de dominio y de tarea, lo que permite al modelo reducir significativamente las alucinaciones debido a que los datos de entrenamiento son directamente relevantes para el problema. Estos modelos son más pequeños, más precisos y mucho más económicos, lo que permite asumir un enfoque práctico hacia la IA Agentiva. Los modelos FLM mejoran el rendimiento, presentan una baja barrera de entrada y optimizan las operaciones de las instituciones financieras.

FICO FSM se centra en utilizar la atención de largo alcance en las secuencias de transacciones, a fin de encontrar las relaciones críticas en los historiales de transacciones que generalmente no son captadas por los sistemas analíticos tradicionales. El modelo desempeña un papel crucial para mejorar la precisión de la detección en tiempo real durante el análisis de transacciones de servicios financieros, al tiempo que captura las secuencias de las interrelaciones complejas en casos de uso como fraude en pagos, evaluación de riesgos en tiempo real, mejor acción a seguir, entre otros. El modelo permite a los clientes descubrir los patrones de comportamiento transaccional que antes eran imposibles o demasiado costosos de identificar.

“Los FLM son básicamente similares a los SLMs (modelos de lenguaje pequeños), y estos están transformando la manera en que se utiliza la GenAI en la gestión de riesgos financieros y en el cumplimiento normativo, ya que proporcionan información sumamente precisa sobre dominios específicos y reducen la desinformación. Desarrollados con base en datos cuidadosamente seleccionados y en los principios de la IA Responsable, estos modelos se están convirtiendo en herramientas esenciales para las instituciones que requieren precisión, transparencia y confianza escalable”, señaló Megha Kumar, vicepresidenta de investigación de análisis y analista de IA en IDC.

Los Trust Scores impulsan los estándares de la IA responsable

FICO FLM y FICO FSM están diseñados con Trust Scores (puntuaciones de confianza) patentados y en trámite de patente que proporcionan una clasificación de riesgo de la fiabilidad de los resultados generados por estos modelos. Con el uso de un Trust Score, las organizaciones pueden establecer sus propios umbrales de riesgo, reducir las alucinaciones y operativizar los resultados del modelo con confianza. Esta estructura permite a las instituciones financieras implementar GenAI de manera responsable para garantizar que todos los resultados se alineen con los anclajes de conocimiento definidos por la empresa y que cuenten con respaldo estadístico suficiente, lo que permite una supervisión y monitoreo de riesgos continuos en la toma de decisiones con GenAI.

Los LLM desarrollados con los estándares de la IA Responsable incrementan el valor empresarial

Una encuesta global reciente de FICO, El estado de la IA Responsable en los servicios financieros: liberando el valor empresarial a escala, desarrollada en conjunto con Corinium Global Intelligence, reveló que, si bien el 40% de los encuestados consideran la GenAI y los LLM como grandes impulsores del ROI, el 56.8% señaló que los estándares de la IA Responsable son el factor más crucial para incrementar los retornos confiables y consistentes. Estos hallazgos refuerzan la importancia de combinar las soluciones de IA Responsable y de GenAI, tales como FICO Focused Foundation Models. La IA Responsable es reconocida cada vez más como un motor clave para generar impacto y valor sustanciales.

“A pesar de que los LLM han sido un habilitador significativo en el auge de la IA —y una gran innovación en múltiples industrias— su adopción ha sido más limitada en los servicios financieros”, señaló el Dr. Zoldi. “En los entornos sumamente regulados, donde la responsabilidad y la precisión son fundamentales, los LLM actuales suelen carecer de la fiabilidad, transparencia y gobernanza necesarias para su implementación a nivel empresarial. Los FLM, diseñados con datos específicos de dominio, modelos auditables y datos auditables por tarea específica, permiten desarrollar una GenAI diseñada para un determinado propósito, auditable y capaz de ser monitoreada y ajustada a los lineamientos de la empresa”.

FICO ha presentado múltiples solicitudes de patente para la tecnología central de FICO FLM y FICO FSM y sus casos de uso específicos, incluyendo estructuras de puntuación de confianza, técnicas de entrenamiento de modelos, seguimiento del contenido generado por los modelos de lenguaje, monitoreo en tiempo real y modelado de secuencias de transacciones. Estos avances refuerzan la innovación de FICO en IA Responsable y su compromiso de lograr que la GenAI sea útil, confiable e impactante para la industria de servicios financieros.

Para más información sobre FICO® Foundation Model para servicios financieros, incluyendo FICO® Focused Language Model para servicios financieros y FICO® Focused Sequence Model para servicios financieros, visite: https://www.fico.com/es/products/fico-focused-foundation-model-financial-services

Acerca de FICO

FICO (NYSE: FICO) impulsa las decisiones que ayudan a las personas y a las empresas en todo el mundo a prosperar. Fundada en 1956 y con sede en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso del análisis predictivo, IA y ciencia de los datos para mejorar las decisiones operativas. FICO cuenta con más de 200 patentes estadounidenses e internacionales de tecnologías que aumentan la rentabilidad, la satisfacción del cliente y el crecimiento de las empresas en las industrias de servicios financieros, fabricación, telecomunicaciones, salud y venta minorista, entre muchas otras. Con las soluciones de FICO, empresas en más de 80 países realizan un sinfín de actividades: desde proteger 4,000 millones de tarjetas de pago contra el fraude hasta mejorar la inclusión financiera y fortalecer la cadena de suministro. FICO® Score, utilizado por el 90% de los principales acreedores en los Estados Unidos, es la norma para medir el riesgo crediticio de los consumidores en los Estados Unidos y en más de 40 países, a fin de mejorar la gestión de riesgos, el acceso a crédito y la transparencia.

Conozca más en https://www.fico.com/es.

Únase a la conversación en https://x.com/FICO_corp & https://www.fico.com/blogs/

Para noticias y recursos mediáticos de FICO, visite https://www.fico.com/en/newsroom.

FICO es una marca registrada de Fair Isaac Corporation en Estados Unidos y otros países.

Contacts

Contacto para medios:

Olivia Castañón



Porter Novelli para FICO

olivia.castanon@porternovelli.mx

Marcela Garfias



Porter Novelli para FICO

marcela.garfias@porternovelli.mx