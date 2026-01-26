Ferry con más de 350 personas a bordo se hunde en Filipinas: algunas personas siguen desaparecidas

El hundimiento de un ferry en Filipinas encendió las alarmas internacionales tras conocerse que más de 350 personas se encontraban a bordo.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry de carga y pasajeros entre islas, navegaba hacia la isla sureña de Jolo en la provincia de Sulu desde la ciudad portuaria de Zamboanga con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente tuvo problemas técnicos y se hundió después de la medianoche, según informaron funcionarios de la guardia costera.

Aunque la rápida acción de los equipos de rescate evitó una tragedia mayor, al menos 15 personas perdieron la vida y varias se encuentran desparecidas, mientras las labores de rescate se intensifican.

Equipos de guardacostas y voluntarios participaron en la evacuación y atención de los afectados.

Administración del desastre y reacción internacional

Hasta el momento, las causas del hundimiento siguen bajo investigación. Sin embargo, se destaca el trabajo coordinado de los cuerpos de emergencia, quienes lograron evacuar a la mayoría de los pasajeros en cuestión de horas.

Este suceso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en el transporte marítimo del sudeste asiático.

Para esta región, los accidentes de ferry no son inusuales, aunque la magnitud de este evento ha llamado la atención de la comunidad internacional.

En otras ocasiones, incidentes similares han generado revisiones a las regulaciones de seguridad en Filipinas y otros países vecinos.