Fermaca avanza con Fermaca Digital City para acelerar el desarrollo de infraestructura de IA en México

Líderes del Gobierno de Durango, Fermaca y NVIDIA se reunieron en la sede de NVIDIA en Santa Clara, California, para revisar el progreso, coordinar acciones futuras y discutir cómo la instalación puede respaldar los objetivos nacionales de IA, incluyendo el interés de México en desarrollar capacidades de IA soberanas.

Impulsando los objetivos de IA e infraestructura digital de México

Las discusiones se centraron en la IA soberana, incluyendo cómo los países pueden desarrollar sistemas de IA adaptados a los idiomas, la cultura y las prioridades locales utilizando infraestructura controlada y operada a nivel nacional. Fermaca Digital City se está diseñando como una plataforma de referencia capaz de respaldar estos esfuerzos con la tecnología de NVIDIA, lo que permite entrenamiento a gran escala, inferencia, simulación y aplicaciones de IA multimodal.

Al integrar una infraestructura de alto rendimiento con conectividad regional a través de Fermaca Networks, el proyecto busca fortalecer la autonomía tecnológica, reducir las dependencias externas y contribuir a los objetivos de innovación más amplios definidos por los líderes nacionales.

Resumen de Fermaca Digital City

Fermaca Digital City se está desarrollando como un campus de 250 MW preparado para IA, equipado para impulsar cargas de trabajo de última generación en sectores como energía, manufactura, logística y ciudades inteligentes.

Aspectos destacados del proyecto

Ubicación: Durango, México

Tecnología: NVIDIA

Capacidad de TI: Fábrica de IA de 250 MW

Componentes principales:

- Infraestructura dedicada de gas natural para un suministro energético confiable

- Sistemas de generación de energía sostenibles y de alta eficiencia

- Un centro de datos de clase mundial para respaldar la computación de IA

- Conectividad de alta velocidad a través de Fermaca Networks para la interconexión nacional e internacional

Inversión: Fermaca proporciona toda la inversión en infraestructura

Impacto esperado: Creación de empleos, desarrollo de talento en IA y competitividad global en tecnologías digitales

Alineación con las prioridades nacionales

El proyecto contribuye a los esfuerzos generales de México para fortalecer la infraestructura digital y ampliar el acceso a tecnologías avanzadas. Con un enfoque en energía limpia, computación soberana y conectividad nacional, Fermaca Digital City se alinea con los objetivos de los programas nacionales que buscan expandir las capacidades de IA, fomentar la creación de empleos de alto valor y promover el desarrollo tecnológico inclusivo.

Compromiso con el Beneficio Social y la Sostenibilidad

Fermaca Digital City incorpora principios de diseño que promueven la sostenibilidad a largo plazo y el desarrollo regional:

Beneficio Social: Nuevas oportunidades de empleo cualificado y programas de formación en IA para el talento local

Fiabilidad Energética: Infraestructura dedicada al transporte de gas y energía que respalda la seguridad operativa

Sostenibilidad: Sistemas de eficiencia energética e integración de fuentes de energía más limpias para reducir el impacto ambiental

Aplicaciones en Sectores Clave

Se espera que la instalación facilite la adopción de IA en áreas críticas para el desarrollo social y económico, incluyendo:

Educación: Herramientas de aprendizaje de IA y programas de capacitación tecnológica

Salud: Soluciones de IA para diagnóstico, análisis de imágenes y telemedicina

Seguridad: Conocimiento situacional basado en datos y sistemas de análisis predictivo

Además, Fermaca Digital City se alinea plenamente con las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum y los ejes rectores de Plan México, al impulsar infraestructura estratégica para la soberanía tecnológica, el desarrollo científico y la modernización industrial del país. El proyecto contribuye directamente a los objetivos nacionales de fortalecer la capacidad de cómputo de alto rendimiento, detonar polos regionales de innovación y crear empleos de alto valor que promuevan un modelo de crecimiento más justo, sostenible y basado en tecnología hecha en México.

Declaraciones

Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de Durango:

“Esta iniciativa fortalece la posición de Durango como un centro tecnológico emergente. Al adoptar la innovación digital, estamos abriendo puertas a nuevas oportunidades económicas y preparando a nuestra región para el futuro”.

Manuel Calvillo, Presidente de Fermaca:

“Fermaca Digital City refleja nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo de México. Con nuestra experiencia en infraestructura, tecnologia NVIDIA y la conectividad de Fermaca Networks,, estamos sentando las bases para una transformación digital sostenible”.

Agradecimiento

Fermaca expresa su agradecimiento al Gobierno de Durango por su continuo apoyo y al liderazgo nacional por impulsar iniciativas que promueven la innovación, la adopción de tecnología y el desarrollo económico en todo México.

