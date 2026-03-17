El rey Felipe VI reconoció que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”. Esto representa su primera referencia pública a un tema que ha generado tensiones diplomáticas con México. El gobierno mexicano ha solicitado disculpas a la Corona española.

Las declaraciones se dieron durante una visita a la exposición “La mujer en el México indígena”, en el Museo Arqueológico Nacional. En esa ocasión, el monarca conversó con diversas autoridades, incluido el embajador mexicano en España.

Felipe VI explicó que, aunque en tiempos de los Reyes Católicos —especialmente bajo Isabel I de Castilla— existieron normas como las Leyes de Indias con intención de proteger a los pueblos indígenas, en la práctica muchas de estas disposiciones no se cumplieron. Como resultado, esto derivó en abusos.

El rey también subrayó la importancia de estudiar la historia de forma objetiva y contextualizada, reconociendo que algunos hechos del pasado no pueden ser motivo de orgullo bajo los valores actuales. En ese sentido, destacó la necesidad de analizar estos episodios con rigor para extraer lecciones. También dijo que se deben evitar interpretaciones basadas únicamente en criterios modernos.

Felipe VI aboga por la creación del Estado palestino como la única solución para poner fin al «ciclo de violencia»