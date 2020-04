FDA autorizará uso de nuevo medicamento contra coronavirus

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha anunciado que planea la autorización de uso de emergencia para el remdesivir, un medicamento antiviral experimental que podría funcionar como tratamiento para pacientes con Covid-19.

Posterior al anuncio, el Dr. Fauci, principal infectólgo de Estados Unidos, elogió los resultados de los primeros ensayos del medicamento con la esperanza de que pueda detener el crecimiento en el número de casos confirmados de coronavirus.

Fauci advirtió que los resultados del estudio supervisado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en inglés) aún necesitan ser revisado, sin embargo, se mostró optimista por la recuperación de algunos pacientes luego de ser tratados con el medicamento.

Por otra parte, un estudio realizado en China y publicado por la revista médica británica, The Lancet, cuestionó el uso de ese medicamento para tratar personas gravemente enfermas de Covid-19, sin embargo, dejo abierta la posibilidad de que pudiera ser útil para tratar a otras personas con síntomas más leves. La investigación no fue del todo concluyente porque no se inscribieron suficientes participantes.

El Dr. Fauci dijo que su agencia indicó que el remdesivir podría acortar el tiempo de recuperación de las personas con Covid-19 en aproximadamente un tercio. “Aunque una mejora del 31% no parece un golpe de gracia del 100%, es una prueba de concepto muy importante porque ha demostrado que un medicamento puede bloquear este virus”, dijo el Dr. Fauci.

El presidente de EEUU, Donald Trump lo calificó como una buena señal, “ciertamente es positivo, es un evento muy positivo”.

La compañía biofarmaceutica estadounidense Gilead Sciences, dijo que estaba “al tanto de los datos positivos” que surgieron del instituto del Dr. Fauci. “Entedemos que el ensayo ha alcanzado su objetivo principal y que el NIAID proporcionará información detallada en una próxima sesión informativa”.

El medicamento remdesivir aún no tiene licencia o aprobación en los Estados Unidos ni en ningún otro país y de acuerdo con Gilead, “aún no se ha demostrado que sea seguro o efectivo para el tratamiento de Covid-19.”

El portavoz de la compañía, Ryan McKeel dijo que Gilead no podía especular sobre las acciones que tomaría el gobierno federal. “Sin embargo, continuamos discutiendo con ellos el creciente cuerpo de evidencia para remdesivir como un tratamiento potencial para COVID-19, con el objetivo de hacer que remdesivir esté más ampliamente disponible para pacientes que necesitan tratamiento urgente”.