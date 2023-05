FDA aprueba ensayo en humanos de los chips cerebrales de la empresa de Elon Musk

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) aprobó los ensayos en humanos de los chips cerebrales implementados por la compañía de Elon Musk.

El anuncio ha generado una ola de comentarios tanto de los críticos como de las personas que apoyan el avance de la ciencia.

Algunos de los comentarios negativos se enfocan en el peligro que representa trabajar con el cerebro humano, refiriéndose a la implementación de los chips cerebrales.

El proyecto, impulsado por el multimillonario, inició hacer tres años, utilizando animales para los implantes, específicamente monos y cerdos.

De acuerdo con la empresa Neuralink, el FDA aprobó el jueves los ensayos de su proyecto en humanos; comenzando una nueva era en la neurociencia.

“Nos complace anunciar que hemos recibido la aprobación de la FDA para lanzar nuestro primer estudio clínico en humanos”, dijo la compañía sobre los chips cerebrales.

Agregó que el visto bueno para la otra fase de los ensayos es el resultado del trabajo del equipo de Neuralink.

“Representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas”, dijo la empresa.

Sobre el reclutamiento de voluntarios, la empresa detalló que aún no está abierto y que se darán mayores detalles en unas semanas.

