FDA aprueba análisis de sangre para detectar Alzheimer en etapas tempranas

La FDA aprueba análisis de sangre para Alzheimer, marcando un avance significativo en el diagnóstico temprano de esta enfermedad neurodegenerativa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos , autorizó recientemente un nuevo test sanguíneo, con el fin de detectar las primeras señales de la enfermedad y ayudar a los médicos a determinar el tratamiento más adecuado para los pacientes.

Se espera que esta novedosa prueba, la primera de su tipo aprobada en EEUU, simplifique el acceso al diagnóstico. Hasta ahora, los pacientes debían someterse a costosos estudios de imagen cerebral o punciones lumbares para confirmar la presencia del Alzheimer. Con este análisis, será posible detectar indicios tempranos mediante una simple muestra de sangre, brindando esperanza de intervenciones más rápidas y efectivas.

El test aprobado por la FDA identifica moléculas específicas relacionadas con las placas de amiloide en el cerebro, un marcador clave del Alzheimer. Médicos y especialistas consideran que esto puede mejorar el control y seguimiento de la enfermedad, permitiendo distinguirla de otras formas de demencia. La prueba, además, podrá ser utilizada para seleccionar pacientes candidatos a tratamientos experimentales.

Se estima que millones de personas alrededor del mundo podrán beneficiarse de estas pruebas, especialmente en regiones donde el acceso a tecnología avanzada es limitado.Esta innovación podría impactar directamente en Latinoamérica, donde el diagnóstico temprano es un reto por falta de recursos. Iniciativas similares ya se observan en otras áreas de la medicina, como sucede con pruebas rápidas para enfermedades infecciosas.