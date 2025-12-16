FDA amplía el uso del fármaco Addyi para mujeres mayores de 65 años

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ampliaron la aprobación del fármaco Addyi, una píldora diaria destinada a tratar la disminución del deseo sexual femenino, permitiendo ahora su uso en mujeres mayores de 65 años que han pasado por la menopausia.

El anuncio fue realizado este lunes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que extendió la indicación del medicamento más allá de las mujeres premenopáusicas, grupo para el cual había sido aprobado inicialmente en 2015. Addyi está dirigido a mujeres que experimentan angustia emocional asociada a la falta de deseo sexual.

El medicamento, desarrollado por Sprout Pharmaceuticals, fue concebido como una respuesta a la ausencia de tratamientos para la disfunción sexual femenina, tras el éxito del Viagra en hombres durante la década de 1990. Sin embargo, su impacto en el mercado ha sido limitado debido a su eficacia moderada y a los efectos secundarios reportados, entre ellos mareos y náuseas.

Addyi también incluye una advertencia de seguridad severa de la FDA por los riesgos de combinarlo con alcohol, lo que puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial y desmayos. El fármaco actúa sobre sustancias químicas del cerebro relacionadas con el estado de ánimo y el apetito.

En 2019, la FDA aprobó un segundo tratamiento para la baja libido femenina: una inyección de uso ocasional que actúa sobre un sistema neurológico diferente. Aun así, el trastorno del deseo sexual hipoactivo continúa siendo un tema controvertido dentro de la comunidad médica.

Aunque se reconoce desde la década de 1990 y se estima que afecta a un número significativo de mujeres, su diagnóstico resulta complejo, especialmente después de la menopausia, cuando influyen factores hormonales, emocionales, relacionales y de salud mental. Algunos especialistas cuestionan incluso si la falta de deseo sexual debe considerarse una condición médica.

La FDA había rechazado Addyi en dos ocasiones antes de aprobarlo, citando preocupaciones sobre su eficacia y seguridad. La decisión final se produjo tras una intensa campaña de presión que planteó el acceso a tratamientos para la salud sexual femenina como una cuestión de equidad de género.

La directora ejecutiva de Sprout Pharmaceuticals, Cindy Eckert, afirmó que la ampliación de la aprobación representa “una década de trabajo constante para transformar la manera en que se comprende y prioriza la salud sexual femenina”.