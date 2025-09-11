FBI recupera arma homicida y analiza videos del caso Charlie Kirk

El FBI recupera arma homicida Charlie Kirk como parte de la más reciente actualización en el caso del asesinato del polémico comentarista conservador en Estados Unidos. El avance en la investigación fue confirmado este miércoles, tras la incautación del arma utilizada y el análisis de diversos videos que podrían ayudar a identificar al presunto responsable.

los agentes hallaron el arma mientras procesaban la escena del crimen. Además, han recopilado imágenes de cámaras de seguridad cercanas al lugar, las cuales muestran a un sospechoso que, según describen, parece tener edad universitaria. Este detalle podría ser clave para perfilar al individuo buscado y avanzar en la identificación.

Información adicional sobre personas que pudieran coincidir con el perfil del atacante. El análisis de los videos también permitirá establecer la ruta de escape y posibles cómplices. La agencia trabaja en colaboración con otras entidades policiales para acelerar el proceso y evitar que el responsable logre huir.

El asesinato de Charlie Kirk ha generado amplio debate en redes sociales y medios, resaltando la necesidad de hacer justicia y reforzar las medidas de seguridad para figuras públicas.