FBI allana la vivienda del novio de Gabby Petito tras hallazgo de un cadáver con su descripción

El FBI realizó este lunes un allanamiento en la vivienda del novio de Gabby Petito, joven influencer desaparecida tras un viaje de placer con su prometido.

Agentes anunciaron en dos ocasiones el registro de la residencia antes de sacar a los padres del joven de 22 años, Chris y Roberta Laundrie para realizar las pesquisas.

La vivienda del prometido de Gabby Pettito se ubica en el North Port, Floridañ; hasta donde se desplazó el FBI para buscar pistas de lo ocurrido.

El registro de la casa se da a pocas horas que las autoridades localizaran un cadáver con la descripción de la joven en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming.

Se sospecha que el cuerpo encontrado el pasado domingo es el de la joven influencer, pero aún hay pruebas de identificación que deben ser implementadas para confirmar si se trata de Gabby Petito.

“No se ha completado los análisis forenses y no hay certeza de que el cuerpo pertenezca a la joven”, dijeron autoridades el domingo para evitar especulaciones en la prensa.

La desaparición de la joven se viralizó luego que su padres pidieron ayuda en las redes sociales y cientos de personas respondieran con donativos.

Su familia notificó que desde el pasado 25 de agosto desconocía información de la joven influencer, a pesar que miraron que su prometido llegó a casa sin decir comentario alguno.

Después de la lucha de los padres de Gabby Petito por saber su paradero, Laundrie desapareció sin dejar rastro, generando más misterio en el caso.

Los padres del joven de 23 años de edad y su abogado no han querido dar información y aseguran que desconocen el paradero del prometido de la joven.

El fin de semana la policía estadounidense publicó un video de ambos jóvenes sosteniendo una discusión de pareja, en la cual se constatan maltratos de Gabby Petito en contra de su novio.

El FBI aseguró que buscan el prometido para un interrogatorio, pero que no es considerado sospechoso de algún delito porque aún no hay crimen que imputar.

La defensa de la familia del novio de la joven no ha hecho comentario sobre el registro y el hallazgo del cuerpo.

