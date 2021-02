Faurecia e Immersion se asocian para el desarrollo de tecnologías hápticas para vehículos

Aumenta el uso de aplicaciones con superficies táctiles interactivas en los vehículos, lo que impulsa una mayor necesidad de tecnologías hápticas

NANTERRE, Francia, y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Faurecia, una de las principales empresas de tecnología para automóviles a nivel mundial, e Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR), líder en el desarrollo y suministro de tecnologías para la háptica, han anunciado un acuerdo de licencia de varios años que dará acceso a Faurecia a las tecnologías y soluciones hápticas de Immersion. El acuerdo permite a Faurecia utilizar las innovaciones más recientes de Immersion para desarrollar interfaces de usuario interactivas avanzadas.





«En un futuro próximo, los vehículos incorporarán tecnología inteligente que permita llevar a cabo interacciones táctiles e intuitivas. El acuerdo con Immersion amplía nuestro ecosistema de tecnologías e ilustra nuestro enfoque vanguardista a la hora de satisfacer las necesidades de experiencias conectadas y personalizadas de los ocupantes», declaró Edouard Da Silva, Display Global Product Line Director en Faurecia Clarion Electronics.

«Las tecnologías hápticas traen nuevas funcionalidades a los sistemas HMI para vehículos. Permite que las superficies táctiles respondan rápidamente al usuario y ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) nuevas oportunidades para redefinir la experiencia de usuario», señaló Jared Smith, CEO interino en Immersion. «Estamos encantados de colaborar con Faurecia para ir más allá del enfoque tradicional de los sistemas HMI para automóviles y explorar nuevas maneras de contribuir a la seguridad de la interacción del conductor con el vehículo».

Según IHS Markit, el uso de tecnologías hápticas seguirá cobrando impulso y se prevé que, en los próximos años, los sistemas HMI multimodales se conviertan en un elemento habitual de los vehículos. Además, en 2026 un 95 % de pantallas de consola central estarán habilitadas para tecnología táctil, por lo que los sistemas táctiles capacitivos serán la principal interfaz de visualización.*

Las soluciones HMI de Faurecia se diseñan teniendo en cuenta la usabilidad, con tecnologías intuitivas que permiten a los ocupantes interactuar mediante toques, gestos o voz para gestionar las opciones de infoentretenimiento, asientos o confort térmico. A modo de ejemplo, Faurecia ha desarrollado una interfaz gráfica de múltiples vistas escalable para IVI llamada Trenza. Para reducir las distracciones del conductor, esta tecnología emplea la gestión de prioridades a la hora de cambiar el tamaño de las ventanas. También permite al usuario organizar las aplicaciones o servicios que utiliza con más frecuencia simplemente arrastrando y soltando en una serie de opciones de fácil acceso situadas en la parte superior de la pantalla.

Las tecnologías hápticas de Immersion para soluciones automovilísticas brindan a los proveedores automovilísticos de primer nivel escenarios de uso innovadores, diseños de referencia para implementaciones hápticas, y software y tecnologías que facilitan el uso de la háptica en sistemas HMI avanzados para automóviles. Immersion continúa innovando, ofreciendo nuevas tecnologías y concediendo licencias tanto a proveedores de primer nivel como otros proveedores de componentes del sector automovilístico.

El acuerdo entre Immersion y Faurecia constituye una licencia de la tecnología patentada de Immersion y de soluciones de tecnologías hápticas para pantallas y controles táctiles de vehículos.

*Fuente: IHS Markit – AutoTechInsight Webinar: The Future of User Interface and User Experience & SID Display Week Review; Agosto de 2020

Acerca de Immersion

Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) es líder en innovación en tecnología de retroalimentación táctil, también llamada háptica. La compañía idea, impulsa y escala experiencias hápticas produciendo soluciones tecnológicas para el sector del móvil, automotriz, del juego y de la electrónica de consumo. La tecnología háptica genera experiencias de inmersión y realistas que mejoran las interacciones digitales utilizando el sentido del tacto del usuario. Immersion tiene su sede en San Francisco, California, y cuenta con oficinas por todo el mundo. Más información en www.immersion.com.

Acerca de Faurecia

Fundada en 1997, Faurecia se ha convertido en uno de los principales proveedores de la industria del automóvil a nivel mundial. Sus 248 centros industriales, 37 centros de I+D y 115 500 empleados en 37 países, convierten a Faurecia en líder mundial en sus cuatro áreas de negocio: asientos de automóvil, interiores de vehículos, Clarion Electronics y Clean Mobility. Faurecia ha centrado su estrategia tecnológica en brinda soluciones para la «cabina del futuro» y la «movilidad sostenible». En 2019, el Grupo logró un volumen de ventas de 17,8 mil millones de EUR. Faurecia cotiza en la bolsa Euronext de París. Para más información, visite www.faurecia.com.

