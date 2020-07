Fauci en problemas con La Casa Blanca por disputa con Trump

En Estados Unidos, los casos positivos a covid-19 aumentan de manera exponencial, y las medidas de la administración de Trump han sido cuestionadas constantemente por el epidemiólogo, Dr Anthony Fauci. Sin embargo, La Casa Blanca ha hecho un comunicado donde expresa la preocupación por los errores del doctor.

La tensión entre Trump y el Dr. Fauci ha crecido públicamente a medida que ambos se han respondido a través de entrevistas y comunicados. El doctor Fauci, el epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos ha dado fuertes declaraciones y críticas hacia la administración de Trump.

“Como país, cuando se nos compara con otros países, no creo que se pueda decir que lo estamos haciendo bien. Quiero decir, simplemente no lo estamos haciendo”. Fauci también respondió a la afirmación del presidente de que “el 99%” de los casos de coronavirus en Estados Unidos fueron “totalmente inofensivos”, diciendo que no sabía de dónde sacó el número el presidente y sugiriendo que la interpretación de Trump “obviamente no era el caso”.

Por otro lado Trump ha señalado que “El Dr. Fauci es un buen hombre, pero ha cometido muchos errores”. Asimismo afirma que Estado Unidos ha combatido de la mejor manera la pandemia “Creo que estamos en un buen lugar. No estoy de acuerdo con él”, dijo Trump en una entrevista el martes cuando se le preguntó sobre la afirmación de Fauci de que Estados Unidos todavía está “hasta las rodillas en la primera ola” de la pandemia.

El memorando filtrado durante el fin de semana señala que parte de La Casa Blanca han tomado “lado” de la fuerte confrontación entre el doctor Fauci y el presidente Trump “varios funcionarios de la Casa Blanca están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado en las cosas”. El funcionario proporcionó una larga lista de ejemplos, citando los comentarios de Fauci al principio de la pandemia y vinculando entrevistas anteriores.

En respuesta del comunicado, diversas autoridades, mostraron su desacuerdo e inconformidad por las declaraciones. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata de California, asegura que cualquier esfuerzo de La Casa Blanca para marginar o desacreditar a Fauci es “simplemente atroz”.

“Necesitamos más que nunca que las personas digan la verdad al poder, para poder nivelar con el pueblo estadounidense sobre lo que estamos enfrentando con esta pandemia, cómo controlarla, cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias” agregó Schiff.