Fatiga, uno de los síntomas por el alto consumo de azúcar 

El consumo excesivo de azúcar representa un problema de salud global, con consecuencias cada vez más visibles en Centroamérica y Latinoamérica.

Pero, ¿cuánto azúcar es demasiada? Y sobre todo, ¿cuáles son los síntomas de consumo excesivo de azúcar que debemos vigilar?

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan limitar la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de las calorías diarias, e incluso bajar al 5% para mayores beneficios.

Esto se traduce en alrededor de 25 a 50 gramos de azúcar al día para un adulto promedio. Superar este límite puede desencadenar distintos síntomas y problemas de salud.

Efectos del exceso de azúcar en el organismo

El exceso de azúcar puede generar fatiga, irritabilidad, aumento de peso y, sobre todo, picos y caídas de energía.

También se asocia a síntomas como sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, dificultad para concentrarse y hasta problemas cutáneos.

A largo plazo, una dieta alta en azúcar incrementa el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, según la OMS.

Recomendaciones para reducir el consumo de azúcar



Leer las etiquetas, reducir el consumo de bebidas azucaradas y priorizar alimentos frescos son algunas recomendaciones clave.

Sustituir postres y meriendas procesadas por frutas frescas ayuda a mantenerse dentro del límite de azúcar sugerido.

En conclusión, prestar atención a los síntomas de consumo excesivo de azúcar es fundamental para prevenir enfermedades y promover una alimentación más saludable.