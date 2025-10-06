Fatiga, uno de los síntomas por el alto consumo de azúcar 

El consumo excesivo de azúcar representa un problema de salud global, con consecuencias cada vez más visibles en Centroamérica y Latinoamérica.
Pero, ¿cuánto azúcar es demasiada? Y sobre todo, ¿cuáles son los síntomas de consumo excesivo de azúcar que debemos vigilar?
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan limitar la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de las calorías diarias, e incluso bajar al 5% para mayores beneficios.
Esto se traduce en alrededor de 25 a 50 gramos de azúcar al día para un adulto promedio. Superar este límite puede desencadenar distintos síntomas y problemas de salud.
Efectos del exceso de azúcar en el organismo
El exceso de azúcar puede generar fatiga, irritabilidad, aumento de peso y, sobre todo, picos y caídas de energía.
También se asocia a síntomas como sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, dificultad para concentrarse y hasta problemas cutáneos.
A largo plazo, una dieta alta en azúcar incrementa el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, según la OMS.
Recomendaciones para reducir el consumo de azúcar
Leer las etiquetas, reducir el consumo de bebidas azucaradas y priorizar alimentos frescos son algunas recomendaciones clave.
Sustituir postres y meriendas procesadas por frutas frescas ayuda a mantenerse dentro del límite de azúcar sugerido.
En conclusión, prestar atención a los síntomas de consumo excesivo de azúcar es fundamental para prevenir enfermedades y promover una alimentación más saludable.